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НАТО "нейтрализует" Калининград первым, если Россия бросит вызов Альянсу, - посол Литвы

Вторник 27 февраля 2024 19:43
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НАТО "нейтрализует" Калининград первым, если Россия бросит вызов Альянсу, - посол Литвы Фото: в Литве пообещали, что НАТО "нейтрализует" Калининград, если Россия нападет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Североатлантического альянса сразу "нейтрализуют" Калининград в случае, если россияне бросят вызов НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса в Twitter.

Он рассказал, что после вступления Швеции в НАТО Балтийское море станет внутренним морем Альянса.

"Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет "нейтрализован" первым. Предыдущие ложные обвинения России в том, что она окружена НАТО, теперь становятся реальностью", - подчеркнул Линкявичюс.

При этом дипломат не уточнил, что конкретно он имеет ввиду под словом "нейтрализован".

Вступление Швеции в НАТО

Напомним, еще вчера, 26 февраля, парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Теперь решение парламента в течение пяти дней должен утвердить исполняющий обязанности президента Венгрии Ласло Кевер.

Затем заявку, которую одобрила Венгрия, должны направить в Государственный департамент США.

Венгрия стала последней страной, ратификация которой была необходима для того, чтобы Швеция официально вступила в Североатлантический альянс.

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