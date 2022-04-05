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Швеція вирішила вислати трьох російських дипломатів

Фото: глава МЗС Швеції Анн Лінде (instagram.com/annlindepolitiker)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Швеції прийняв рішення про висилку співробітників посольства Росії. Йдеться про трьох дипломатів, які ведуть незаконну розвідувальну діяльність в країні.

Про це заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aftonbladet.

"Висилка дипломатів - справа непроста. Ми повинні постійно порівнювати власні інтереси з тим, що ми вважаємо за необхідне депортувати, але ми не виключаємо можливості, що їх може бути більше", - заявила Лінде.

За оцінками шведської Служби безпеки, близько десяти осіб у посольстві займаються незаконною діяльністю.

За словами Лінде, причина, по якій уряд не висилає більше людей, полягає в тому, що йому необхідно оцінити власні інтереси Швеції.

На сьогодні вже кілька країн Європейського Союзу оголосили, що висилають співробітників посольств Росії. Зокрема:

  • Італія оголосила персонами нон грата 30 російських дипломатів.
  • Данія висилає 15 росіян.
  • Франція оголосила, що вишле близько 30 дипломатів.
  • Німеччина висилає 40 співробітників посольства РФ.
  • Литва наказала покинути країну послу РФ.
  • Словаччина зажадала скоротити посольство Росії на 35 осіб.

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