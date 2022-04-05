Швеція вирішила вислати трьох російських дипломатів

"Висилка дипломатів - справа непроста. Ми повинні постійно порівнювати власні інтереси з тим, що ми вважаємо за необхідне депортувати, але ми не виключаємо можливості, що їх може бути більше", - заявила Лінде.

За оцінками шведської Служби безпеки, близько десяти осіб у посольстві займаються незаконною діяльністю.

За словами Лінде, причина, по якій уряд не висилає більше людей, полягає в тому, що йому необхідно оцінити власні інтереси Швеції.

На сьогодні вже кілька країн Європейського Союзу оголосили, що висилають співробітників посольств Росії. Зокрема: