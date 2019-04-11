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Ассанжу загрожує до п'яти років в'язниці, - Мін'юст США

Новини » Суспільство    11.04.2019 - 17:35
Ассанжу загрожує до п'яти років в'язниці, - Мін'юст США
Фото: Джуліан Ассанж (gettyimages.com)

Ассанж був узятий під варту у відповідності з запитом Вашингтона

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж, якого сьогодні заарештували в Лондоні, був узятий під варту у відповідності з запитом Вашингтона. У США йому загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення, повідомляє американський Мін'юст.

В американському відомстві заявили, що Ассанж звинувачується в змові з метою здійснення комп'ютерного злому і вважається невинним, поки не буде доведена його вина. Однак якщо його визнають винним, йому загрожує максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Правоохоронні органи США вважають, що в березні 2010 року Ассанж вступив у змову з інформатором WikiLeaks Челсі Меннінг (Військовий Бредлі Меннінг змінив стать). На момент змови Меннінг служив у лавах армії США аналітиком розвідки. Метою змови, вважає Мін'юст, був злом комп'ютерних мереж Міноборони США, щоб потім передати засекречені дані WikiLeaks.

У повідомленні Мін'юсту наголошується, що реальні вироки за федеральні злочини, як правило, м'якше, ніж максимально передбачені законом терміни.

Додамо, що адвокат Ассанжа за підсумками розгляду справи у Вестмінстерському суді Лондона заявив, що термін вироку засновнику WikiLeaks за звинуваченням про неявку в суд в 2012 році не перевищить 12 місяців.

Нагадаємо, сьогодні у Лондоні затримали Джуліана Ассанжа. Посол Еквадору запросив британську поліцію в посольство і його негайно затримали. Британські поліцейські застосували силу під час затримання Ассанжа.

Влада Еквадору скасували рішення про видачу Ассанжа громадянства країни.

 

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