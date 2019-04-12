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МЗС Еквадору назвало причини відмови Ассанжу у притулку

Новини » Політика    12.04.2019 - 09:16
МЗС Еквадору назвало причини відмови Ассанжу у притулку
Фото: Джуліан Ассанж (gettyimages.com)

Зокрема, Ассанж звинувачував персонал посольства у шпигунстві

Міністерство закордонних справ Еквадору відмовило у подальшому наданні притулку засновника WikiLeaks Джуліану Ассанжу через дії Ассанжа на території посольства. Про це повідомляє The Guardian.

Так, міністр закордонних справ Еквадору Хосе Валенсія під час виступу в парламенті країни назвав кілька причин, які призвели до рішення припинити надавати притулок Ассанжу. 

По перше, за словами глави МЗС Еквадору, засновник WikiLeaks продовжував втручатися в політику інших держав, а це ставило під загрозу відносини Еквадору з ними.

Крім того, Ассанж постійно звинувачував персонал посольства у шпигунстві на США та критикував їх, "замість подяки за сім років притулку".

Також викликало занепокоєння погіршення стану здоров'я Ассанжа. В будівлі посольства він не міг отримати належну медичну допомогу.

РБК-Україна писало, що 11 квітня засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж був затриманий поліцією в Лондоні в посольстві Еквадору. 

Того ж дня Вестмінстерський магістратський суд у Лондоні визнав Ассанжа винним у порушенні умов звільнення під заставу. Наступне засідання відбудеться 2 травня.

Пізніше стало відомо, що в Еквадорі затримали близького соратника Джуліана Ассанжа, одного з активістів Wikileaks. 

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