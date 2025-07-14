ua en ru
Пн, 14 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский поблагодарил Трампа за решение о передаче Украине систем Patriot

Понедельник 14 июля 2025 22:01
UA EN RU
Зеленский поблагодарил Трампа за решение о передаче Украине систем Patriot Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за решение о передаче Украине 17 систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Я благодарен президенту Трампу за готовность поддерживать защиту жизней наших людей. Эта война - она продолжается только из-за России, только из-за желания Путина продолжать войну, затягивать ее. Россия пытается сделать войну вроде бы новой нормой. Никогда нельзя с этим соглашаться", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что надо делать абсолютно все возможное для принуждения России к прекращению убийств, к реальному миру и обеспечению безопасности.

"Мир возможен только благодаря силе. Мы говорили об этом с президентом Трампом, мы говорили с представителями Конгресса. Мы работаем на уровне наших команд, чтобы обеспечить необходимые нам силы и средства для защиты жизней, для защиты нашего государства, американское оружие, американские санкции против России - уже подготовлен санкционный закон в Конгрессе", - отметил президент.

Президент добавил, что продолжается работа над обеспечением европейского финансирования и поддержки, а также совместной обороны.

"Я благодарен нашей команде, я благодарен США, Германии и Норвегии за подготовку нового решения по Patriot для Украины. Мы работаем также по большим оборонным соглашениям с Америкой. Сейчас еще не время, чтобы говорить о деталях публично, но мы можем вместе сделать многое ради безопасности. ", - подчеркнул он.

Трамп анонсировал поставку 17 Patriot Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. Они прибудут уже через несколько дней.

"У нас есть одна страна, которая готовит к отправке 17 систем Patriot. Им они не понадобятся. Поэтому мы договоримся о том, куда отправить эти 17 систем - или значительную их часть... И это можно сделать очень быстро", - заявил Трамп.

По его словам, некоторые из этих систем прибудут в течение нескольких дней.

Также США и НАТО сегодня заключили соглашение, которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ПВО Помощь Украине Военная помощь Война в Украине
Новости
Свириденко сделала первое заявление о потенциальном премьерстве: скоро объявит кадры
Свириденко сделала первое заявление о потенциальном премьерстве: скоро объявит кадры
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом