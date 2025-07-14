Германия планирует купить два Patriot для Украины, но поставка затянется, - Писториус
Германия собирается поддержать Украину еще двумя системами Patriot. В Германии понимают, что обязаны дать украинцам возможность чувствовать себя более защищенными во время массированных ракетных обстрелов Россией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Министр обороны Германии Борис Писториус написал в сети Х.
Уже в ближайшие дни может появиться официальное решение о передаче Украине еще двух ЗРК Patriot для защиты украинского неба от российского террора.
Для обсуждения данного вопроса 14 июля 2025 года министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Вашингтон. Во время встречи с министром обороны США Питом Гегсетом планируется обсудить поддержку Украины в этом вопросе.
Известно, что встреча Писториуса с министром обороны США Питом Гегсетом состоится поздно вечером по местному времени, а сам министр обороны не пробудет в США и 24 часов - уже утром во вторник он возвращается в Берлин.
По словам министра, решение по двум системам Patriot для Украины будет принято в течение нескольких дней или недель, однако фактическая поставка первой системы займет несколько месяцев.
Напомним, что у Германии были 12 систем Patriot, из которых три были предоставлены Киеву, две находятся в Польше, а еще одна постоянно находится на техобслуживании или задействована в обучении.
Действительно, в 2023 году Германия передала Украине три батареи Patriot: одну в августе, еще одну в сентябре и последнюю - в декабре после завершения обучения украинских экипажей в Германии. Это позволило существенно усилить способность Украины защищать свое небо от российских ракетных и авиационных угроз.
Поставка систем ПВО Patriot
США заявили, что позволят странам-членам НАТО, которые владеют комплексами Patriot, передать их Украине из своих запасов, а взамен получить новые системы от США. Речь идет о 17 ЗРК Patriot.
Президент США Дональд Трамп также заявлял, что он договорился с генсеком Марком Рютте о новой схеме поставок оружия в Украину.
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