Україна передала в ПА НАТО доповіді про діяльність російських ПВК на Донбасі

Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)

У доповідях викривається діяльність ПГК на Донбасі і в Сирії

Україна передала членам Парламентської асамблеї НАТО дві доповіді про діяльність російських приватних військових компаній (ПВК) в Україні та Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глава постійної делегації в ПА НАТО Ірини Фриз в Facebook.

За її словами, у доповідях викривається діяльність ПВК на Донбасі і в Сирії.

"Сьогодні передали нашим партнерам NATO Parliamentary Assembly/Assemblée parlementaire de l'OTAN дві окремі доповіді на тему, що розглядається на сесії - діяльність російських приватних військових компаній. Доповіді InformNapalm і The Security Service of Ukraine розглядають ці питання. В них викривається діяльність ПВК на Сході України і Сирії", - повідомила вона.

Також доповіді містять факти, прізвища та докази безпосереднього їх використання урядом РФ для вирішення завдань державної політики за кордоном.

"Сьогодні російські ПВК є аналогом Сил спеціальних операцій, що застосовуються з метою зниження іміджевих ризиків для Кремля і його прихованого участі в силових акціях за межами Росії. У цьому контексті окремо передала доповідь представниці британської делегації Мадлин Мун (Madeleine Moon) - автор доповіді "Сили спеціальних операцій в сучасному середовищі безпеки", яка у Комітеті з питань оборони і безпеки була прийнята одноголосно", - зазначила Фріз.

Крім того, у доповіді говориться, що сили НАТО повинні розвивати компонент контртерористичних заходів та боротьби з поширенням біологічної, ядерної та хімічної зброї.

Нагадаємо, за даними Служби безпеки України, російська так звана приватна військова компанія "Вагнера" на 10% складається з українців.