Швеция пригрозила россиянам: автопробег к 9 мая может стоить вида на жительство

Как выяснило Expressen, среди участников запланированного автопробега, который россияне проводят в Стокгольме ежегодно на 9 мая, есть бывший нацистский лидер, экс-работник российского Министерства внутренних дел и откровенные сторонники диктатора Владимира Путина.

Участники автопробега, по данным Expressen, имеют связи с кремлевской организацией "Бессмертный полк", которая ежегодно проводит пропагандистские акции к 9 мая в России и других странах мира.

Информация Expressen вызвала возмущение у шведского министра по вопросам миграции. На странице в соцсети Х он написал, что "его злит" такая ситуация и намекнул, что россияне могут дорого поплатиться за участие в автопробеге.

"Связь с экстремистскими движениями является примером обстоятельства, которое может подпадать под новое требование по поведению для получения вида на жительство. Мы не имеем никаких обязательств проявлять гостеприимство к людям, которые угрожают нашему общественному порядку или безопасности", - подчеркнул Форсселл.