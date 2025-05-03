Швеция пригрозила россиянам: автопробег к 9 мая может стоить вида на жительство

Шведские СМИ узнали о планах россиян, связанных с "Бессмертным полком", провести автопарад к так называемому "дню победы" 9 мая в Стокгольме. Это вызвало возмущение у министра по вопросам миграции Югана Форсселла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведское издание Expressen и заявление министра в соцсети X.
Как выяснило Expressen, среди участников запланированного автопробега, который россияне проводят в Стокгольме ежегодно на 9 мая, есть бывший нацистский лидер, экс-работник российского Министерства внутренних дел и откровенные сторонники диктатора Владимира Путина.
Участники автопробега, по данным Expressen, имеют связи с кремлевской организацией "Бессмертный полк", которая ежегодно проводит пропагандистские акции к 9 мая в России и других странах мира.
Информация Expressen вызвала возмущение у шведского министра по вопросам миграции. На странице в соцсети Х он написал, что "его злит" такая ситуация и намекнул, что россияне могут дорого поплатиться за участие в автопробеге.
"Связь с экстремистскими движениями является примером обстоятельства, которое может подпадать под новое требование по поведению для получения вида на жительство. Мы не имеем никаких обязательств проявлять гостеприимство к людям, которые угрожают нашему общественному порядку или безопасности", - подчеркнул Форсселл.
Напомним, в этом году в России отменили акции "Бессмертного полка". Российские пропагандисты заявили, что такое решение якобы приняли из соображений безопасности. Но британская разведка узнала истинные причины отмены акций к 9 мая в РФ.
До этого британская разведка также сообщала, что в регионах России отказались от парадов и громких празднований 9 мая. Причина - большие потери российской армии в войне против Украины.
Однако в Москве в этом году все же планируют проведение парада, на который Путин пригласил своих друзей. Однако, вероятно, приедут на него не все. Так, сегодня внезапно заболел президент Сербии Александар Вучич.
А министр обороны Индии уже официально отменил поездку на парад в Москву, объяснив это обострением конфликта с Пакистаном. Вместо него к Путину поедет другой чиновник, но более низкого ранга.
Под вопросом и визит в Москву словацкого премьера Роберта Фицо. На днях Фицо отменил официальные мероприятия ко Дню труда. СМИ считают, что у Фицо могут быть проблемы со здоровьем после покушения, которое произошло в прошлом году.
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