Британская разведка назвала настоящую причину отмены "Бессмертного полка" на территории РФ

Российское государство изо всех сил пытается сохранить последовательность в ключевом нарративе, который оно использует для оправдания войны в Украине: вторжение аналогично советскому опыту во Второй мировой войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, 18 апреля российские государственные СМИ объявили об отмене маршей памяти "Бессмертного полка" о "Великой отечественной войне" в этом году по соображениям "безопасности".

"На самом деле власти, скорее всего, были обеспокоены тем, что участники подчеркнут масштабы недавних потерь России", - говорится в сообщении.

Это последовало за тем, как владелец группы "Вагнер" Евгений Пригожин публично поставил под вопрос, действительно ли на Украине есть "нацисты", что идет вразрез с оправданием войны Россией.

Между тем, власти продолжают попытки объединить российскую общественность вокруг поляризующих мифов о 1940-х годах. В частности 12 апреля информационное агентство РИА Новости сообщило "уникальные" документы из архивов ФСБ, свидетельствующие о причастности нацистов к убийству 22 тысяч польских граждан во время Катынского расстрела 1940 года.

"На самом деле ответственность за это несет НКВД, предшественница ФСБ. Госдума России официально осудила Иосифа Сталина за приказ об убийствах в 2010 году", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что руководители ряда регионов России, граничащих с Украиной, а также оккупированного Крыма объявили об отмене обычно громких военных парадов, посвященных Дню Победы 9 мая.