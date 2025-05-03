Врач раскрыл диагноз Вучича: президент Сербии не сможет работать несколько дней

Президент Сербии Александар Вучич, которого госпитализировали после внезапного возвращения из США, в стабильном и удовлетворительном состоянии. Однако несколько дней не сможет работать в привычном графике.

Об этом заявил врач и начальник Управления военной медицины Драган Динчич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербское медиа РТС .

По словам врача, Вучич срочно вернулся из США и лег в Военно-медицинскую академию в Белграде из-за симптомов, похожих на резкое повышение артериального давления. Такое у Вучича уже происходило трижды за последние 10 лет.

"Ожидается, что президент покинет Военно-медицинскую академию в течение часа, однако в течение нескольких следующих дней полное возвращение к привычному ритму работы маловероятно", - сказал он.

Врач рассказал, что во время пребывания в США Вучич почувствовал кратковременную сильную боль в груди. После приема интенсивной терапии давление снизилось, но несмотря на рекомендации американских врачей остаться, Вучич решил вернуться в Сербию.