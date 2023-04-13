В России отменяют парады на 9 мая на фоне огромных потерь в Украине, - британская разведка

Руководители ряда регионов России, граничащих с Украиной, а также оккупированного Крыма объявили об отмене обычно громких военных парадов, посвященных Дню Победы 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Мероприятия, в первую очередь, были отменены из-за проблем с безопасностью вблизи границы, заявили официальные лица.

Как отмечается в сводке, некоторые российские города, расположенные дальше от Украины, подтвердили, что планируют провести празднование Дня Победы.

По данным британской разведки, различные подходы подчеркивают деликатную коммуникационную проблему для Кремля. Путин формулирует "специальную военную операцию" в духе советского опыта Второй мировой войны.

Сообщения рискуют вызвать все большую тревогу у многих россиян, которые осознают, насколько плохо организованна и провальная кампания в Украине. "Почитание павших предыдущих поколений может легко превратиться в разоблачение масштабов недавних потерь, которые Кремль пытается скрыть", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, российские оккупанты решили не проводить военный парад в Крыму на 9 мая из "соображений безопасности".

При этом в Курской и Белгородской областях России решили не проводить парад на 9 мая, чтобы не "спровоцировать противника".