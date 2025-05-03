Еще один друг Путина мог "заболеть" накануне парада в Москве: что пишут СМИ

Словацкий премьер Роберт Фицо, который обещал приехать на парад 9 мая в Москву, на днях отменил участие в публичных мероприятиях. Пока причины неизвестны, но изменения рабочего графика премьера могут быть связаны с его состоянием здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкие медиа tvnoviny.sk и Dennik N .

Как отмечают словацкие медиа, на днях Фицо внезапно и без объяснений отменил свои планы: не поехал на торжественные мероприятия ко Дню труда и перенес свою лекцию для студентов в Оксфорде в Британии.

"Рабочая программа премьер-министра на 1 мая отменена", - объявила в среду канцелярия словацкого правительства без подробностей.

В пятницу Фицо опубликовал в соцсетях короткий видеоролик ко Дню труда, но не рассказал, почему изменил свои планы. Причину такого решения премьера не смогли объяснить словацким медиа даже его коллеги по партии.

Хотя официальных разъяснений нет, журналисты медиа Dennik N предполагают, что изменение графика Фицо может быть связано с его здоровьем. Как известно, в прошлом году на него было покушение, во время которого он получил несколько огнестрельных ранений.

Сейчас поездка Фицо на парад в Москву также под вопросом, но журналисты не считают, что словацкий премьер, который имеет дружеские отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, решил так "завуалированно" отменить визит.

Обновлено. У Фицо утверждают, что поездка в Москву состоится