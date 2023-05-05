По примеру Польши. В Швеции предлагают изъять здание торгового представительства РФ
Швеции необходимо изъять здание торгового консульства РФ на острове Лидинге в Стокгольме, жители которого не выплачивают аренду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя правительственной партии "Либералы" по внешней политике Юара Форссела, которое приводит телеканал SVT.
"Швеции следует последовать примеру Польши в решении этого вопроса", - говорится в заявлении.
По его словам, Польша делает все правильно, с этим нельзя мириться, нужно жестко бороться. Форссел утверждает, что то же самое можно сделать в Швеции.
Жилищное здание торгпредства РФ было продано 12 сентября 2014 года на аукционе Службы взысканий за 1,3 млн евро. Это произошло по заявлению немецкого бизнесмена Франца Зедельмайера. Он потребовал взыскать с России около 5 млн евро в качестве компенсации за инвестиции, утраченные при попытке организовать бизнес в Санкт-Петербурге в 1990-х годах.
Служба взысканий в своих действиях опиралась на вынесенное в пользу Зедельмайера постановление Верховного суда Швеции от июля 2011 года, в котором отмечалось, что здание торгового представительства подлежит продаже, в том числе потому, что большинство лиц, пользующихся домом, не имеют дипломатического статуса.
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что здание торгпредства в Стокгольме должно быть защищено, поскольку там проживают дипломаты.
Напомним, что власти Варшавы конфисковали помещение средней школы при посольстве РФ в Польше. Россияне поначалу не хотели пускать чиновников на территорию.
Во вторник, 25 апреля, Швеция объявила персонами нон грата 5 российских дипломатов.
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