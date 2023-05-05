Минус 3 млрд долларов: НБУ ухудшил прогноз переводов трудовых мигрантов в Украину

Фото: переводы трудовых мигрантов в Украину в 2023 году упадут до 12,9 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Национальный банк Украины ухудшил прогноз объема частных переводов в 2023 году с 15,9 млрд долларов до 12,9 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (апрель 2023 года).

На 2024 год прогноз снижен с 15,0 млрд долларов до 13,9 млрд долларов на 2025 год с 14,8 млрд долларов до 14,7 млрд долларов.