Швеция подготовит резервные запасы зерна на случай войны

Резервные зернохранилища будут подготовлены в четырех самых северных ленах (районах) Швеции - Норрботтен, Вестерботтен, Вестерноррланд и Емтланд. На закупку зерна из бюджета выделят 575 миллионов шведских крон (около 60 миллионов долларов).

Суть проекта в том, что запасы зерна будут регулярно обновляться, чтобы оно всегда оставалось пригодным для использования.

"Северная Швеция имеет стратегическое военное значение и является приоритетным регионом для системы всеобщей обороны. Не случайно именно здесь делаются первые шаги по созданию резервных запасов зерна. В основе этого лежит идея обеспечения населения продовольствием даже в трудные времена", - подчеркнул министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

Министр сельского хозяйства Петер Кулльгрен добавил, что правительство планирует со временем создать аналогичные зернохранилища по всей стране. На это средства заложены в бюджет на 2026-2028 годы.