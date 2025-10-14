Швеція підготує резервні запаси зерна на випадок війни

Резервні зерносховища будуть підготовлені в чотирьох найпівнічніших ленах (районах) Швеції - Норрботтен, Вестерботтен, Вестерноррланд і Емтланд. На закупівлю зерна з бюджету виділять 575 мільйонів шведських крон (близько 60 мільйонів доларів).

Суть проєкту в тому, що запаси зерна будуть регулярно оновлюватися, щоб воно завжди залишалося придатним для використання.

"Північна Швеція має стратегічне військове значення і є пріоритетним регіоном для системи загальної оборони. Не випадково саме тут робляться перші кроки зі створення резервних запасів зерна. В основі цього лежить ідея забезпечення населення продовольством навіть у важкі часи", - наголосив міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін.

Міністр сільського господарства Петер Кулльгрен додав, що уряд планує з часом створити аналогічні зерносховища по всій країні. На це кошти закладено в бюджет на 2026-2028 роки.