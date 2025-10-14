Швеція підготує резервні запаси зерна на випадок війни

Влада Швеції розпорядилася закупити резервні запаси зерна для чотирьох районів на півночі країни, які мають стратегічне значення в умовах початку війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу шведського уряду.
Резервні зерносховища будуть підготовлені в чотирьох найпівнічніших ленах (районах) Швеції - Норрботтен, Вестерботтен, Вестерноррланд і Емтланд. На закупівлю зерна з бюджету виділять 575 мільйонів шведських крон (близько 60 мільйонів доларів).
Суть проєкту в тому, що запаси зерна будуть регулярно оновлюватися, щоб воно завжди залишалося придатним для використання.
"Північна Швеція має стратегічне військове значення і є пріоритетним регіоном для системи загальної оборони. Не випадково саме тут робляться перші кроки зі створення резервних запасів зерна. В основі цього лежить ідея забезпечення населення продовольством навіть у важкі часи", - наголосив міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін.
Міністр сільського господарства Петер Кулльгрен додав, що уряд планує з часом створити аналогічні зерносховища по всій країні. На це кошти закладено в бюджет на 2026-2028 роки.
Нагадаємо, Росія за останній місяць провела кілька провокацій проти країн НАТО.
Зокрема, в ніч на 10 вересня майже 20 російських ударних безпілотників порушили повітряний простір Польщі. Для їх знищення піднімали винищувачі країн НАТО.
Також за кілька днів у повітряний простір Естонії залетіли три російські МіГ-31. Вони пролітали неподалік від Талліна.