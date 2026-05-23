В Швеции назвали причины для присоединения Украины к НАТО

15:50 23.05.2026 Сб
В Швеции объяснили, почему Украина нужна НАТО
aimg Сергей Козачук
В Швеции назвали причины для присоединения Украины к НАТО Фото: министр обороны Швеции Пол Йонсон (Getty Images)
Украина должна получить четкую долгосрочную перспективу членства в НАТО. Мощные вооруженные силы и инновационный оборонный сектор существенно усилят альянс.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на POLITICO.

Почему Швеция поддерживает Киев в Альянсе

По информации издания, шведское правительство убеждено, что каждая европейская страна имеет полное право присоединиться к НАТО, если она отвечает необходимым требованиям.

По словам чиновника, ни одна третья сторона не должна иметь права вето в этом процессе. Швеция видит в Украине будущий серьезный актив для европейской безопасности.

Министр обороны Швеции выделил три главных фактора, почему сближение с Киевом выгодно для альянса.

Украина имеет колоссальный боевой опыт и уникальное количество военных подразделений.

"Где еще в Европе мы можем найти 110 бригад?", - подчеркнул Пол Йонсон.

Украинская армия создала уникальную инновационную систему ведения войны в реальных боевых условиях.

Рынок оборонной продукции Украины стал одним из самых эффективных на континенте.

После полномасштабного вторжения РФ страна провела дерегуляцию, приватизацию и открыла конкуренцию, что позволило масштабировать производство оружия с чрезвычайной скоростью.

Сопротивление внутри НАТО

В то же время шведский министр признал, что вопрос будущего Украины в НАТО остается одним из самых чувствительных, и внутри оборонного блока пока нет консенсуса.

"Я признаю, что есть союзники, которые против этого. Но если вы спросите меня о нашей позиции, то это наша позиция", - подытожил Йонсон.

Часть стран-членов НАТО опасается, что слишком быстрые шаги навстречу Киеву могут спровоцировать прямую эскалацию отношений с Россией или втянуть альянс в активную фазу войны.

Последние решения и заявления НАТО

Напомним, президент Чехии Петр Павел призвал Североатлантический альянс ответить на провокации России решительными и асимметричными мерами.

Бывший генерал НАТО предложил отключать российский интернет и спутники, отрезать банки РФ от международных финансовых систем, а также бескомпромиссно сбивать летательные аппараты, которые нарушают воздушное пространство Альянса.

Ранее чешский лидер также активно предупреждал союзников о разрушительных последствиях "плохого мира" для Украины.

В то же время в самом Альянсе готовятся к важным дипломатическим шагам. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте официально сообщил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите лидеров Альянса, который запланировано провести в турецкой Анкаре.

Соответствующее официальное приглашение украинской стороне уже было направлено после встречи министров иностранных дел в Хельсингборге.

ПВО ночью сбила большинство вражеских дронов, но есть прилеты, - ВС
Железо вместо людей. Как офицер ВСУ создал уникальную роту с роботами
Железо вместо людей. Как офицер ВСУ создал уникальную роту с роботами