В Швеции назвали причины для присоединения Украины к НАТО
Украина должна получить четкую долгосрочную перспективу членства в НАТО. Мощные вооруженные силы и инновационный оборонный сектор существенно усилят альянс.
Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на POLITICO.
Почему Швеция поддерживает Киев в Альянсе
По информации издания, шведское правительство убеждено, что каждая европейская страна имеет полное право присоединиться к НАТО, если она отвечает необходимым требованиям.
По словам чиновника, ни одна третья сторона не должна иметь права вето в этом процессе. Швеция видит в Украине будущий серьезный актив для европейской безопасности.
Министр обороны Швеции выделил три главных фактора, почему сближение с Киевом выгодно для альянса.
Украина имеет колоссальный боевой опыт и уникальное количество военных подразделений.
"Где еще в Европе мы можем найти 110 бригад?", - подчеркнул Пол Йонсон.
Украинская армия создала уникальную инновационную систему ведения войны в реальных боевых условиях.
Рынок оборонной продукции Украины стал одним из самых эффективных на континенте.
После полномасштабного вторжения РФ страна провела дерегуляцию, приватизацию и открыла конкуренцию, что позволило масштабировать производство оружия с чрезвычайной скоростью.
Сопротивление внутри НАТО
В то же время шведский министр признал, что вопрос будущего Украины в НАТО остается одним из самых чувствительных, и внутри оборонного блока пока нет консенсуса.
"Я признаю, что есть союзники, которые против этого. Но если вы спросите меня о нашей позиции, то это наша позиция", - подытожил Йонсон.
Часть стран-членов НАТО опасается, что слишком быстрые шаги навстречу Киеву могут спровоцировать прямую эскалацию отношений с Россией или втянуть альянс в активную фазу войны.
Последние решения и заявления НАТО
