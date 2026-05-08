Шведские истребители Gripen станут приоритетом Минобороны для защиты неба
Украина и Швеция готовятся к подписанию контрактов на поставку истребителей Saab JAS 39 Gripen. Эти самолеты официально определены одним из главных приоритетов для укрепления украинских Воздушных сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Характеристики истребителей Gripen
Как сообщили в Минобороны, шведский самолет Gripen создавался специально для условий, максимально приближенных к нынешним украинским реалиям. Главной особенностью машины является ее способность к рассредоточенному базированию.
Истребитель может взлетать и садиться даже на участках обычных шоссе и коротких взлетно-посадочных полосах. Это позволяет защитить авиационную группировку от ударов по аэродромной инфраструктуре, поскольку врагу сложнее вычислить местонахождение самолетов.
Кроме мобильности, Gripen отличается скоростью обслуживания минимальным количеством персонала. Для миссий типа "воздух - воздух" полная дозаправка и перевооружение занимает менее 10 минут, а для ударов по наземным целям - менее 20 минут.
Фото: характеристики истребителей Gripen (mod.gov.ua)
Особенности модификации Gripen E
Украинская сторона заинтересована в усилении Воздушных сил именно моделью Gripen E. Эта модификация оснащена двигателем General Electric F414G, что обеспечивает скорость до 2500 км/ч и боевой радиус более 800 километров.
Система обнаружения Raven ES-05 с активной фазовой антенной решеткой позволяет видеть цели на больших расстояниях даже при условии интенсивного действия вражеских средств РЭБ.
Сам самолет защищен комплексом радиоэлектронной борьбы Saab Arexis. Боевая нагрузка машины составляет до 7,2 тонны.
Машина способна нести ракеты Meteor с дальностью более 100 километров, что создает преимущество над российскими перехватчиками.
Украина и Швеция договариваются о Gripen
Напомним, ранее появилась информация, что Украина и Швеция могут подписать соглашение по Gripen уже в этом году. Согласно этому плану, стороны финализируют условия контракта и план финансирования закупки истребителей для ВСУ.
Также осенью прошлого года Швеция уточнила, когда сможет начать поставки Gripen E в Украину. Тогда сообщалось, что первые самолеты могут поступить в распоряжение украинских пилотов в течение трех лет после подписания всех необходимых документов.
Кроме того, шведская сторона неоднократно подчеркивала технические преимущества этих истребителей, в частности их способность взлетать с коротких полос и автомобильных дорог. Это делает JAS 39 Gripen критически важным элементом для защиты украинского неба в условиях постоянных обстрелов аэродромной инфраструктуры