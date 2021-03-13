Швеція назвала "Північний потік-2" загрозою для всього Євросоюзу

За словами Тиберга, Європейському союзу не вистачає інструментів для впливу на такі проекти, як "Північний потік-2". Зокрема, цей проект має загрозу для безпеки всього блоку.

"Цей проект має серйозні наслідки для всієї європейської безпеки, і ми шкодуємо, що ЄС на сьогодні не має більш впливових важелів для визначення того, як узгоджуються і як виконуються подібні проекти - тому що вони впливають на всіх нас", - заявив посол Швеції в Україні.

Він пояснив, що Швеція не змогла зупинити прокладку російської труби навіть не дивлячись на те, що виступає проти проекту. Для цього просто відсутні юридичні механізми.

"Ми проаналізували запит, що надійшов від Росії, на прокладання труб через шведську економічну зону, і зробили це дуже уважно. Наші юристи з міжнародного права з'ясували, що ми можемо висувати вимоги щодо відповідності будівництва екологічним стандартам або стандартам безпеки, але це було б не в наших силах юридично запобігти будівництво "Північного потоку-2" в шведській економічній зоні", - каже посол.