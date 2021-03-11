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Росія продовжує ігнорувати екостандарти під час будівництва "Північного потоку-2"

Новость на русском → Київ, Четвер 11 березня 2021 22:07
Росія продовжує ігнорувати екостандарти під час будівництва "Північного потоку-2" Фото: "Північний потік-2" (nord-stream2.com by Axel Schmidt)
Автор: Дмитро Левицький

Росія продовжує ігнорувати екологічні стандарти під час будівництва "Північного потоку-2". Російське судно "Юрій Топчев" на початку березня порушило зону зимівлі птахів.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Порушення зафіксували 2 та 10 березня, коли російське судно транспортувало чергову партію труб із порту Мукран. Судно не дотрималося раніше встановленого маршруту руху в обхід природоохоронних зон у водах Німеччини.

"Відповідні факти порушення суднами забезпечення ("Фінвал", "Умка", "Владислав Стрижов", "Юрій Топчев"), задіяними у проекті "Північний потік 2", є непоодинокими та мають ознаки системності", - наголосили в розвідці.

Нагадаємо, до цього розвідка зафіксувала, що Росія для пришвидшення завершення будівництва "Північного потоку-2" почала ігнорувати на шляху хімічні речовини часів Другої світової війни. Судно "Фортуна" ризикує пошкодити якорями контейнери з хімречовинами біля острову Бронхольм.

Як заявляли в українській розвідці, Москва хоче завершити будівництво "Північного потоку-2" до Дня Росії. Тобто будівництво газопроводу хочуть завершити до 12 червня.

Водночас будівництво "Північного потоку-2" затягується у водах Данії. Завершення будівництва газопроводу може затягнутися до осені.

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