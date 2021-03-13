Швеция назвала "Северный поток-2" угрозой для всего Евросоюза

По словам Тиберга, Европейскому союзу не хватает инструментов для воздействия на такие проекты, как "Северный поток-2". В частности, этот проект имеет угрозу для безопасности всего блока.

"Этот проект имеет серьезные последствия для всей европейской безопасности, и мы сожалеем, что ЕС на сегодня не имеет более влиятельных рычагов для определения того, как согласуются и как выполняются подобные проекты - потому что они влияют на всех нас", - заявил посол Швеции в Украине.

Он объяснил, что Швеция не смогла остановить прокладку российской трубы даже не смотря на то, что выступает против проекта. Для этого просто отсутствуют юридические механизмы.

"Мы проанализировали запрос, поступивший от России, на прокладку труб через шведскую экономическую зону, и сделали это очень внимательно. Наши юристы по международному праву выяснили, что мы можем выдвигать требования о соответствии строительства экологическим стандартам или стандартам безопасности, но это было бы не в наших силах юридически предотвратить строительство "Северного потока-2" в шведской экономической зоне", - говорит посол.