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Швеция хочет разместить солдат в финской провинции, которая граничит с Россией

Среда 07 августа 2024 19:03
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Швеция хочет разместить солдат в финской провинции, которая граничит с Россией Фото: Петер Хультквист, глава оборонного комитета парламента Швеции (flickr by Socialdemokratema)
Автор: Иван Носальский

Швеция планирует разместить своих солдат в финской провинции Лапландия в рамках сотрудничества с НАТО. Этот регион граничит с Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Iltalehti заявил глава оборонного комитета парламента Швеции Петер Хультквист.

"Я знаю, что шведские силы обороны и правительство готовятся к отправке войск в Финляндию. Это будет сделано в рамках сотрудничества с НАТО", - отметил Хультквист.

Он уточнил, что сейчас на севере Финляндии формируются силы, в которых входят солдаты из разных стран. И Швеция примет участие в такой операции. В состав таких сил войдут и норвежские военные.

По данным Iltalehti, создание совместных сил обсуждалось и до того, как Финляндия и Швеция стали членами НАТО.

Хультквист отметил, что размещение шведских солдат в финской Лапландии станет сильным сигналом для российских властей.

"Важно, чтобы мы приняли к сведению действия России и в рамках нашей политики безопасности дали ей понять, что мы разделяем ответственность за Северный Калотт (часть Норвегии, Швеции и Финляндии, которая находится севернее Северного полярного круга - ред.)", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, в апреле 2023 года Финляндия стала членом НАТО. При этом Швеция вступила в НАТО только в марте этого года.

Процесс вступления стран в Альянс начался после полномасштабного вторжения России в Украину.

В этом году полиция безопасности Финляндии подчеркивала, что Россия представляет угрозу для национальной безопасности страны. В частности, речь шла о российском шпионаже.

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