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Спецслужба Финляндии назвала РФ самой серьезной угрозой национальной безопасности

Финляндия, Вторник 26 марта 2024 15:25
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Спецслужба Финляндии назвала РФ самой серьезной угрозой национальной безопасности Архивное фото: Спецслужба Финляндии назвала РФ самой серьезной угрозой национальной безопасности (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская Федерация является самой серьезной угрозой национальной безопасности Финляндии. Она прибегает к шпионажу и гибридному влиянию.

Об этом заявил полиция безопасности Финляндии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Отмечается, что угроза российского шпионажа и попыток влияния остается высокой, хотя оперативные возможности российских спецслужб ослабли.

В полиции безопасности уверены, что членство Финляндии в НАТО положительно повлияло на ситуацию. Также спецслужба напомнила, что Россия выразила недовольство измененной внешней политикой и политикой безопасности Финляндии.

Исполняющий обязанности руководителя полиции безопасности Теему Турунен сказал, что управляемая миграция для РФ остается простым способом удержания Финляндии в напряжении.

Русскоязычное население страны

Спецслужба уточнила, что местное русскоязычное население не представляет большой угрозы для безопасности страны.

Специальный исследователь Петтери Лалу подчеркнул, что русскоязычные, проживающие в Финляндии, в целом чрезвычайно гетерогенны.

"Эти люди не формируют какое-то единое сообщество и не организуются в какое-то влиятельное движение в Финляндии, как мы считаем. У многих очень разные интересы в отношении России. Некоторые, безусловно, поддерживают политику РФ, но, вероятно, большинство ее не поддерживает", - добавил Лалу.

Российские шпионы в странах Европы.

В январе стало известно, что суд в Риме приговорил офицера итальянского Военно-морского флота к 20 годам тюремного заключения по подозрению в шпионаже в пользу России.

В феврале в Болгарии был задержан сотрудник Министерства внутренних дел. Его подозревают в шпионаже в пользу России.

А недавно Financial Times писало, что Россия активно возобновляет свою шпионскую войну с Западом. Публикация Москвой переговоров немецких офицеров по отправке крылатых ракет в Украину является одним из последних примеров.

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