Швеція хоче розмістити солдатів у фінській провінції, яка межує з Росією

Швеція планує розмістити своїх солдатів у фінській провінції Лапландія у рамках співпраці з НАТО. Цей регіон межує з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі Iltalehti заявив голова оборонного комітету парламенту Швеції Петер Хультквіст.

"Я знаю, що шведські сили оборони та уряд готуються до відправлення військ до Фінляндії. Це буде зроблено в рамках співпраці з НАТО", - зазначив Хультквіст.

Він уточнив, що зараз на півночі Фінляндії формуються сили, до яких входять солдати з різних країн. І Швеція візьме участь у такій операції. До складу таких сил увійдуть і норвезькі військові.

За даними Iltalehti, створення спільних сил обговорювалося й до того, як Фінляндія та Швеція стали членами НАТО.

Хультквіст зазначив, що розміщення шведських солдатів у фінській Лапландії стане сильним сигналом для російської влади.

"Важливо, щоб ми взяли до відома дії Росії і в рамках нашої політики безпеки дали їй зрозуміти, що ми поділяємо відповідальність за Північний Калотт (частина Норвегії, Швеції та Фінляндії, яка знаходиться на північ від Північного полярного кола - ред.)", - додав він.