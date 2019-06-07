У Швеції через вибух постраждали 25 людей

В результаті вибуху у Швеції у житловому кварталі постраждали щонайменше 25 людей. Про це повідомляє SVT.

Вибух пролунав неподалік від житлових багатоквартирних будинків. Причини вибуху поки невідомі. Зазначається, що вибух зруйнував вікна і балкони п'ятиповерхового житлового будинку і пошкодив інші будівлі.

"Ми почали отримувати велику кількість дзвінків від людей про сильний вибух в центрі Лінчепінга, на вулиці Хамнгатан... Ми оточили цей район і працюємо над тим, щоб з’ясувати, що саме сталося", - заявили у поліції.

Нагадаємо, в американському аеропорту міста Розуелл штату Нью-Мексико стався вибух, в результаті чого постраждали більше десятка осіб. Як сказав капітан поліції штату Ленс Бейтман, потужний вибух стався в одному з промислових будівель аеропорту.

Також РБК-Україна писало, що вранці 2 червня в Кабулі (Афганістан) сталася серія вибухів, в результаті яких були загиблі і поранені. Як повідомили у місцевому Міністерстві внутрішніх справ, спочатку вибухнула прикріплена до автобуса саморобна бомба. Повідомляється, що в автобусі знаходилися студенти педагогічного університету. За даними силовиків, вибух стався в людному місці, в результаті загинув працівник магазину, який знаходився біля автобуса, і ще 17 осіб постраждали.