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У Кабулі сталася серія вибухів, є жертви

Новини » Надзвичайні події    02.06.2019 - 10:49
У Кабулі сталася серія вибухів, є жертви
Фото: місце вибуху в автобусі в Кабулі (з відкритих джерел)

Під час вибуху замінованого автобуса загинула одна особа, ще 17 постраждали

Вранці 2 червня в Кабулі (Афганістан) сталася серія вибухів, в результаті яких є загиблі і поранені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на афганське агентство Tolo News.

Як повідомили у місцевому Міністерстві внутрішніх справ, спочатку вибухнула прикріплена до автобуса саморобна бомба. Повідомляється, що в автобусі знаходилися студенти педагогічного університету. За даними силовиків, вибух стався в людному місці, в результаті загинув працівник магазину, який знаходився біля автобуса, і ще 17 осіб постраждали.

Пізніше в Кабулі вибухнули ще два саморобних пристрої. Серед постраждалих в цих вибухах - афганський журналіст Джавед Каргар і п'ятеро співробітників сил безпеки.

На даний момент жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за вибухи.

Нагадаємо, раніше в Кабулі стався вибух біля військового навчального центру, в результаті якого загинули щонайменше шестеро людей, ще шестеро отримали поранення.

До цього повідомлялося, що в Афганістані ліквідували командира талібів.

 

У Кабулі стався вибух біля військового навчального центру
Новини України АфганистанКабулВибух
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