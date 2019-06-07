В Швеції пролунав вибух у житловому кварталі

Фото: місце вибуху (twitter.com/HKaaman)

Повідомляється, що постраждали двоє людей

У п'ятницю, 7 червня, у місті Лінчепінг (Швеція) пролунав сильний вибух. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Aftonbladet.

Вибух пролунав неподалік від житлових багатоквартирних будинків. В результаті вибуху винесло значну частину вікон. Повідомляється, що постраждали двоє людей.

"Ми почали отримувати велику кількість дзвінків від людей про сильний вибух в центрі Лінчепінга, на вулиці Хамнгатан... Ми оточили цей район і працюємо над тим, щоб з’ясувати, що саме сталося", - заявили у поліції.

Фото: наслідки вибуху у Швеції (twitter.com/HKaaman) Причини вибуху поки невідомі. На місці події працюють поліція та "швидка допомога".

Нагадаємо, 10 лютого на південь від Стокгольма (Швеція) у Ворберзі стався вибух в результаті якого загинула людина. Чоловік загинув після спрацьовування бомби, яку він намагався закласти в один з будинків. У той же час представник поліції Ганна Вестберг заявила, що правоохоронці відкидають версії, які пов'язані з тероризмом.

РБК-Україна писало, що вранці 2 червня в Кабулі (Афганістан) сталася серія вибухів, в результаті яких є загиблі і поранені. Як повідомили у місцевому Міністерстві внутрішніх справ, спочатку вибухнула прикріплена до автобуса саморобна бомба.