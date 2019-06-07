В Швеции из-за взрыва пострадали 25 человек

В результате взрыва в Швеции в жилом квартале пострадали по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает SVT.

Взрыв произошел неподалеку от жилых многоквартирных домов. Причины взрыва пока неизвестны. Отмечается, что взрыв разрушил окна и балконы пятиэтажного жилого дома и повредил другие здания.

"Мы начали получать большое количество звонков от людей о сильном взрыве в центре Линчепинга, на улице Хамнгатан... Мы окружили этот район и работаем над тем, чтобы выяснить, что именно произошло", - заявили в полиции.

Напомним, в американском аэропорту города Розуэлл штата Нью-Мексико произошел взрыв, в результате чего пострадали более десятка человек. Как сказал капитан полиции штата Лэнс Бейтман, мощный взрыв произошел в одном из промышленных зданий аэропорта.

РБК-Украина писало, что утром 2 июня в Кабуле (Афганистан) произошла серия взрывов, в результате которых были погибшие и раненые. Как сообщили в местном Министерстве внутренних дел, сначала взорвалась прикрепленная к автобусу самодельная бомба. Сообщается, что в автобусе находились студенты педагогического университета. По данным силовиков, взрыв произошел в людном месте, в результате погиб работник магазина, который находился возле автобуса, и еще 17 человек пострадали.