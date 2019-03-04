Жарти у сторону: як Зеленський буде переконувати українців голосувати за нього на виборах

Кандидат из Instagram

Руководитель "Студии Квартал-95" Владимир Зеленский укрепил лидерство в президентских рейтингах, обнародованных социологическими службами немногим больше чем за месяц до выборов. В феврале шоумен еще на несколько процентных пунктов вырвался вперед, увеличив отрыв от основных конкурентов – Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.

Команда Зеленского с самого начала отошла от формата типичной предвыборной кампании, оживив тем самым интерес у избирателей. Начав кампанию, Зеленский вместе со "Студией Квартал-95" устроил гастрольный тур по Украине, выступая сразу с двумя концертами в посещаемых городах – одним коммерческим и одним благотворительным.

Едва ли не с первых дней, как Зеленский объявил о походе на выборы, его штаб начал интенсивную кампанию в социальных сетях. Сам Зеленский записывает видео-блоги и ролики в Facebook и Instagram, в которых высказывает собственное мнение по тем или иным общественно-политическим темам. Он также предложил украинцам вместе написать предвыборную программу, попросив оставлять идеи в комментариях под видео в интернете. Программу, конечно, написал штаб Зеленского, но некоторые из предложений от пользователей соцсетей все же были учтены.

На прошлой неделе через соцсети Зеленский обратился к избирателям помочь ему выбрать "команду мечты" – кандидатов на должности премьер-министра, генпрокурора, главы СБУ, руководителей МИД и Минобороны. Один из собеседников в штабе Зеленского уверяет, что в случае победы, очевидно, на конкурсной основе "с привлечением международных экспертов" из предложенных кандидатур Зеленский выберет тех, кого он будет делегировать на эти должности. Движения в сторону общественности – ключевой месседж кампании Зеленского. В штабе кандидата этот акцент преподносят как "народовластие" или "как стать президентом, но остаться человеком".

В ближайшее время, по информации РБК-Украина, штаб Зеленского планирует разместить агитационные борды с надписью "І це я" и "І це я, Володимир Зеленський" рядом с бордами других кандидатов. "К примеру, стоит борд Петра Порошенко с надписью "Кандидатів багато – президент один". А возле него будет билборд Владимира Зеленского с фразой "І це я". Правда, это будет возможно только в тех локациях, где два рекламных щита стоят рядом", – рассказал изданию собеседник в штабе Зеленского.

Увлекся ролью

Работа в интернете ориентирована на молодежь, тогда как завоевывать старшую аудиторию в команде артиста будут через телевидение. В этом смысле финальным аккордом кампании перед первым туром выборов должен стать третий сезон сериала "Слуга народа". В этом сериале Зеленский играет главную роль – честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько, ставшего президентом.

"Сейчас сериал на финальной стадии производства, – рассказали РБК-Украина в прошлую пятницу в пресс-службе "Студии Квартал-95". – Осталось отснять еще одну или две сцены. Но уже идет монтаж. Мы вкладываемся в запланированные сроки".

В штабе шоумена и на телеканале "1+1", который сотрудничает со студией Зеленского, планируют уложиться в сроки, чтобы начать трансляцию сериала до выборов. Но ранее представители телеканала высказывали опасения, что чиновники могут заблокировать выход фильма на экраны. Ведущий "1+1" Александр Дубинский заявлял, что Петр Порошенко якобы через народного депутата от БПП и экс-главу Комитета избирателей Украины Александра Черненко с помощью чиновников Центризбиркома и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания попытается не допустить выход третьей части "Слуги народа".

Комитет избирателей Украины действительно сделал заявление о том, что считает показ сериала агитационной деятельностью, а также призвал Зеленского оплатить трансляцию сериала из избирательного фонда кандидата в президенты. КИУ обратился к ЦИК с просьбой проверить сериал на соответствие нормам закона о предвыборной агитации. В ЦИК заверили, что снимать с эфира сериал никто не собирается, но если экспертиза обнаружит в фильме признаки агитации, то ленту придется промаркировать как агитацию и оплатить ее трансляцию из избирательного фонда Владимира Зеленского.

В самом штабе опасаются еще одного процедурного момента, который может стать препятствием для телепоказа сериала. Дело в том, что для трансляции требуется государственное удостоверение на право распространения и демонстрации фильмов – прокатная лицензия. Когда фильм будет полностью готов, телеканал "1+1" должен обратиться в Госкино для получения лицензии. Согласно законодательству, эта процедура длиться не более десяти дней.

Глава Госкино Филипп Ильенко уверяет, что его ведомство не будет специально затягивать выдачу лицензии для сериала Зеленского. "Конкретно взятый сериал еще никто не подавал нам на оформление "прокатки". Мы его не смотрели. Могу сказать, что мы выдаем прокатные удостоверения без каких-либо нарушений сроков их оформления в соответствии с действующим законодательством. Все решения, которые мы будем выносить, будут основываться на положениях закона "О кинематографии". Мы не руководствуемся избирательным законодательством при оформлении прокатных удостоверений", – прокомментировал РБК-Украина Ильенко.

Один из влиятельных собеседников в штабе Петра Порошенко заверил издание, что команда президента не собирается предпринимать какие-либо шаги, чтобы запретить телетрансляцию сериала. "В этом нет никакого смысла. Если его запретить к показу на телевидении, то его посмотрят в Youtube гораздо больше человек. Это сыграет против нас. Единственное, мы пытаемся убедить международников, что это реклама и за нее необходимо платить, что он должен платить за нее с избирательного фонда", – рассказал РБК-Украина источник в окружении Порошенко.

Команда "Зе"

За креатив и генерирование идеи кампании отвечает как сам Зеленский, так и его штаб, в который входят менеджеры, сценаристы, режиссеры и маркетологи "Квартала". Как ранее писало РБК-Украина, среди них – соучредители "Студии Квартал-95" Борис и Сергей Шефиры, сценарист студии и сериала "Слуга народа" Юрий Костюк, креативный продюсер студии Михаил Валеев и гендиректор "Квартал 95" Иван Баканов. Последний, будучи главой партии "Слуга народа", возглавил предвыборный штаб Зеленского.

Не менее важный пласт штабной работы закреплен за еще одним менеджером "Квартала" – Сергеем Трофимовым. Он, по информации РБК-Украина, координирует работу региональных представительств "Команды Зе", а также отвечает на местах за подбор кадров, которые должны будут защитить результаты голосования на участках. Иными словами, Трофимов ответствен за систему контроля результатов голосования в регионах. На сайте "Студии Квартал-95" он указан как человек, отвечающий за коммерческое сотрудничество.

В регионах несколько бизнесменов стали представителями команды Зеленского. Но больше всего в местных штабах людей, так или иначе задействованных в проектах "Квартала" и "Лиги смеха". К примеру, в Кривом Роге, откуда родом сам Зеленский, представителем команды стал актер "Квартала-95" Юрий Корявченков (известный как "Юзик"). Он единственный из актеров студии пока решил пойти в большую политику вместе с Зеленским, говорят собеседники в штабе кандидата.

Выход в люди

Зеленский в ходе предвыборной кампании нечасто общается со СМИ. На прошлой неделе он впервые появился в эфире политического ток-шоу – в программе "Право на власть" на телеканале "1+1" Игоря Коломойского. Правда, Зеленский не приехал в студию, как другие кандидаты в президенты, участвовавшие в эфире, а вышел на связь по скайпу из своего штаба.

Выступив в эфире, который был посвящен коррупции в оборонной промышленности и отмене нормы о незаконном обогащении чиновников, Зеленский, среди прочего, повторил свой тезис о необходимости прекращения огня на Донбассе путем переговоров с РФ при участии Великобритании и США. Что же касается борьбы с коррупцией в оборонном секторе, Зеленский заявил, что "американцы", с которыми он общается, рассказали ему о том, как США сумели побороть коррупцию в оборонной промышленности 150 лет назад.

"У них был закон Линкольна 1863 года. Суть закона очень проста: сдал коррупционера – получил проценты денег, которые вернулись обратно в бюджет", – сказал он. По его словам, размер такого вознаграждения составлял от 10 до 30 %. "Думаю, когда мы придем к власти, все это будет реально", – предположил Зеленский.

Интересно, что подобную практику в 2014 применял Игорь Коломойский. Будучи главой Днепропетровской областной госадминистрации, он установил награду от тысячи долларов за сдачу оружия, по 10 тыс. долларов – за передачу властям российских наемников, и по 200 тыс. долларов – за каждое освобожденное здание, переданное местной власти или под охрану украинских батальонов.

Учитывая высокий рейтинг Зеленского, неудивительно, что к его персоне прикован интерес также западных дипломатов и руководителей международных институтов. Кандидат уже встречался с представителями Всемирного банка, МВФ, послами стран ЕС. Недавно у него состоялась встреча со спецпредставителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером и послом США в Украине Мари Йованович. Собеседники издания в штабе Зеленского оценивают эти встречи как "достаточно конструктивные".

По информации РБК-Украина, примерно месяц назад у Зеленского была встреча с более чем двадцатью дипломатами – послами и пресс-атташе. По словам собеседника, знакомого с ходом этой беседы, Зеленский произвел не самое лучшее впечатление на дипломатов из-за "отсутствия понимания внутренних и внешних политических процессов, а также вопроса урегулирования ситуации на Донбассе". В штабе Зеленского факт встречи изданию подтвердили, но не согласились с негативной оценкой ее итогов.

Ставка на молодых

Усталость от действующих политиков и запрос на обновление политической элиты, окрепший в последние несколько лет – еще один фактор, играющий в пользу Владимира Зеленского. В каком-то смысле для части своих сторонников он стал строчкой "против всех", которую убрали из избирательного бюллетеня после выборов 2010 года. По этим причинам вокруг кандидата концентрируется протестный электорат и молодежь, занимающая значительную часть среди всех сторонников артиста, признают в штабе Зеленского.

Молодежь – это и движущая сила рейтингов Зеленского, и одновременно его основной риск. Во время многих предыдущих выборов молодежь – избиратели в возрасте от 18 до 35 лет, не отличалась особой активностью во время голосования. Эта категория избирателей менее ответственна в ходе избирательного процесса, ранее пояснял РБК-Украина генеральный директор КМИС Владимир Паниотто: "Они могут сказать, что они придут на выборы, а потом у них окажутся свои дела, свою роль сыграет проживание не по месту регистрации".

В штабе Зеленского уверяют, что к марту им удалось несколько сдвинуть пропорцию возрастных групп в разрезе своих сторонников, увеличив долю людей старшего возраста. По словам одного из собеседников в штабе, доля молодежи сократилась с 40% до 35%. Источники в штабе признают, что эта цифра все еще слишком высокая, потому и видят главную задачу в том, чтобы предложить молодому избирателю некий мотивационный механизм. "Мы записываем ролики, в которых призываем молодежь прийти и проголосовать на выборах, убеждая их, что их голос важен", – рассказывает один из представителей команды Зеленского.

В штабах Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, принимая во внимание рейтинг Зеленского, рассматривают его как серьезного соперника. В команде Юлии Тимошенко с недоверием относятся к последним результатам соцопросов, о чем публично говорила и сама лидер "Батькивщины". Вместе с тем, по словам собеседников в штабе Тимошенко, им предпочтительнее встретиться во втором туре именно с Зеленским, а не с действующим президентом. У Порошенко же считают, что Зеленский уже практически гарантировал себе место во втором туре, а потому главным конкурентом для себя в первом туре видят Тимошенко.

"Во втором туре у Зеленского уже не останется электорального резерва. Представим, что во второй тур мы выход с Зеленским. Голоса "бабушек" Тимошенко точно не отойдут Зеленскому. Они либо проголосуют за нас, либо не пойдут на выборы. Как показывают наши фокус-группы, шесть из десяти никогда не были на выборах, это возрастная группа 18-35. Но все бывает в первый раз", – сказал собеседник в окружении Порошенко.