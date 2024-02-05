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Ищут ДРГ. В Оболонском районе Киева установили блокпосты (фото)

Фото: в Оболонском районе Киева установили блокпосты (facebook.com/obolonrtck)
Автор: Иван Носальский

В Оболонском районе Киева сотрудники территориального центра комплектования и соцподдержки совместно с полицией установили блокпосты. Они ищут диверсантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оболонский районный территориальный центр комплектования и соцподдержки в городе Киеве в Facebook.

Как отметили в ТЦК, в Оболонском районе Киева проводят поисковые мероприятия при участии представителей Сектора обороны №1 города Киева, Оболонского ТЦК и СП, 129 батальона территориальной обороны и представителей Оболонского управления полиции. 

 

Фото: блокпосты на Оболони (facebook.com/obolonrtck)

Целью таких мероприятий является обнаружение диверсионно-разведывательных групп врага, уточнили в военкомате. 

Блокпосты в Киеве

Напомним, в конце декабря прошлого года в Киеве также установили временные блокпосты. Это делали в рамках учений. 

Тогда власти Киева отмечали, что информации о выдаче повесток на блокпостах "у них нет", а ТЦК имеют право осуществлять свою непосредственную деятельность на территории Киева в "разрешенный законодательством способ".

При этом в соцсетях киевляне массово писали о том, что получали повестки при проверке на блокпостах. 

 

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