Шукають ДРГ. В Оболонському районі Києва встановили блокпости (фото)

Як зазначили у ТЦК, в Оболонському районі Києва проводять пошукові заходи за участю представників Сектору оборони №1 міста Києва, Оболонського ТЦК та СП, 129 батальйону територіальної оборони та представників Оболонського управління поліції.

Фото: блокпости на Оболоні (facebook.com/obolonrtck)

Метою таких заходів є виявлення диверсійно-розвідувальних груп ворога, уточнили у військкоматі.

Блокпости у Києві

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року в Києві також встановили тимчасові блокпости. Це робили у рамках навчань.

Тоді влада Києва зазначала, що інформації про видачу повісток на блокпостах "у них немає", а ТЦК має право здійснювати свою безпосередню діяльність на території Києва у "дозволений законодавством спосіб".

При цьому у соцмережах кияни масово писали про те, що отримували повістки під час перевірки на блокпостах.