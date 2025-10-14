Штурмовые подразделения ВСУ продвинулись на отдельных направлениях до 1,6 км, - Сырский
Штурмовым подразделениям Вооруженных сил Украины на отдельных направлениях в Донецкой области удалось продвинуться до 1,6 км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
"Штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись до 1,6 км. Спасибо всем украинским защитникам, которые уничтожают врага, особенно хочу отметить защитников из состава 33 отдельного штурмового полка и 253 батальона", - отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Несмотря на неудачные попытки врага продвинуться на некоторых направлениях, украинские воины за прошедшие сутки провели поиск и уничтожение противника на территории 3.4 кв. км в Покровском районе Донецкой области.
Всего за время Добропольской операции, по состоянию на утро 13 октября, освобождено 182.4 кв. км, 224.7 кв. км - зачищено от ДРГ противника.
Ситуация на фронте
За прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 190 боевых столкновений. По данным Генштаба, Силы обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники врага.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 200 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 29 артиллерийских систем, 390 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 145 единиц автомобильной техники оккупантов
Напомним, ранее на Добропольском направлении украинские защитники отбили очередную массированную атаку российских войск. Как отмечают в "Азове", россияне снова применили типичную тактику: в первой волне наступления действовали мотоциклисты, за которыми двигалась бронетехника с десантом.