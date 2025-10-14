Штурмовые подразделения ВСУ продвинулись на отдельных направлениях до 1,6 км, - Сырский

Штурмовым подразделениям Вооруженных сил Украины на отдельных направлениях в Донецкой области удалось продвинуться до 1,6 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись до 1,6 км. Спасибо всем украинским защитникам, которые уничтожают врага, особенно хочу отметить защитников из состава 33 отдельного штурмового полка и 253 батальона", - отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Несмотря на неудачные попытки врага продвинуться на некоторых направлениях, украинские воины за прошедшие сутки провели поиск и уничтожение противника на территории 3.4 кв. км в Покровском районе Донецкой области.

Всего за время Добропольской операции, по состоянию на утро 13 октября, освобождено 182.4 кв. км, 224.7 кв. км - зачищено от ДРГ противника.