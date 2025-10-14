Штурмові підрозділи ЗСУ просунулись на окремих напрямках до 1,6 км, - Сирський

Штурмові підрозділи Збройних сил України на окремих напрямках у Донецькій області вдалось просунутись до 1,6 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км. Дякую всім українським захисникам, які нищать ворога, особливо хочу відзначити захисників зі складу 33 окремого штурмового полку та 253 батальйону", - зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Попри невдалі намагання ворога просунутися на деяких напрямках, українські воїни протягом минулої доби провели пошук та знищення противника на території 3.4 кв. км у Покровському районі Донецької області.

Загалом за час Добропільський операції, станом на ранок 13 жовтня, звільнено 182.4 кв. км, 224.7 кв. км – зачищено від ДРГ противника.