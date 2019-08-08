Штурм резиденції Атамбаєва: що відбувається в Киргизії

Фото: Алмазбек Атамбаєв чинить опір затриманню (з відкритих джерел)

У Киргизії вже другий день намагаються затримати екс-президента

У Киргизії другий день триває спецоперація з затримання екс-президента Алмазбека Атамбаєва. РБК-Україна стежить за подіями в країні та безпосередньо в резиденції Атамбаєва.

Що відбувається в Киргизії

Увечері 7 серпня стало відомо, що місцевий спецназ спробував взяти штурмом резиденцію Атамбаєва в його родинному селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Спочатку ЗМІ повідомили про затримання екс-президента, однак пізніше з'ясувалося, що прихильникам Атамбаєва вдалося перешкодити силовикам завершити спецоперацію.

Загалом силовики напередодні здійснили дві спроби провести штурм резиденції з застосуванням світло-шумових гранат та травматичної зброї. На його захист стали до 400 прихильників, які звели барикади, оточили силовиків і взяли в заручники шістьох правоохоронців. На даний момент Атамбаєв забарикадувався в резиденції, владі досі не вдалося домовитися з ним про здачу, тому 8 серпня силовики проводять нову спробу штурму.

Фото: ситуація в резиденції Атамбаєва (akipress.org)

В ході штурму резиденції Атамбаєва загинув силовик

В результаті спецоперації по затриманню на ранок 8 серпня було відомо про 52 постраждалих. Зокрема, 38 постраждалих були госпіталізовані, двоє з них у реанімації, решта отримує амбулаторну допомогу. Крім того, відомо про загибель бійця спецпідрозділу "Альфа" Усенбека Ніязбекова, у нього залишилися четверо дітей і дружина. На даний момент вже надходять дані місцевого МОЗ про те, що число постраждалих досягло майже 80.

Примітно, що сам Атамбаєв заявив, що застосував вогнепальну зброю при спробі затримання. За його словами, він зробив кілька пострілів у повітря, проте уточнив, що міг потрапити в кого-небудь із правоохоронців.

"Я відразу попереджав, що буду чинити опір. Відкрито кажу, щоб потім нікому з (прихильників, - ред.) це не вішали", - сказав він.

Чинний президент Сооронбай Жеенбеков вже заявив, що Атамбаєв стане обвинуваченим в тяжкому злочині. За його словами, якщо раніше Атамбаєва викликали на допит як свідка, то тепер він буде обвинуваченим у скоєнні тяжкого злочину.

Атамбаєв очолював Киргизію з 2011 по 2017 рік, став першим президентом, який добровільно пішов після першого терміну, а не був повалений в результаті революції. Генпрокуратура Киргизії стверджує, що у неї є підстави для порушення кримінальних справ на екс-президента і вже кілька разів викликала його на допит. На сьогодні Атамбаєв знаходиться в опозиції до чинної влади.

Його перевіряють на причетність до незаконного збагачення, незаконного заволодіння земельною ділянкою, корупції при модернізації ТЕЦ Бішкека, а також у звільненні в 2013 році кримінального авторитета Азіза Батукаєва. Атамбаєв називає всі звинувачення проти нього "абсурдом".

