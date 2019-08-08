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Число постраждалих при спробі затримання Атамбаєва перевищило 50

Новини » Надзвичайні події    08.08.2019 - 11:12
Число постраждалих при спробі затримання Атамбаєва перевищило 50
Фото: штурм резиденції Атамбаєва (twitter/tvrain)

У результаті штурму постраждали 52 особи

У результаті спецоперації щодо затримання колишнього президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва постраждали 52 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Kloop.

Зазначається, що 38 постраждалих госпіталізовані, двоє знаходяться у реанімації, решта отримують амбулаторну допомогу. Одна людина загинула.

За даними Генпрокуратури країни, 22 поранених є співробітниками Держкомітету нацбезпеки, ще двоє, які отримали травми - міліціонери.

Нагадаємо, що у Киргизії 7 серпня спецназ почав штурм резиденції колишнього президента Алмазбека Атамбаєва у селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Але штурм був провалений і прихильники Атамбаєва не пустили спецназ до будинку колишнього глави держави.

Також, після штурму будинку колишнього президента Киргизії всередині залишилися шість співробітників спецназу. Прихильники колишнього глави держави з числа місцевих жителів категорично відмовилися відпускати спецназівців до виконання своїх вимог.

Як повідомляло РБК-Україна, співробітників спецназу Державного комітету національної безпеки Киргизької Республіки "Альфа" звільнять після того, як влада виконає умови прихильників Алмазбека Атамбаєва. Їх умови - включити зв'язок і відвести всі силові підрозділи з Кой-Таша. 

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Новини України КиргизияштурмАлмазбек Атамбаєв
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