У Киргизії прихильники Атамбаєва захопили в заручники спецназівців, які штурмували екс-президента

Фото: штурм резиденції Атамбаєва (twitter/tvrain)

Заручники залишаться до ранку в резиденції

Після штурму будинку колишнього президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва всередині залишилися шість співробітників спецназу. Їх тримають в заручниках прихильники Атамбаєва, передає РБК-Україна з посиланням на інформагентство "24".

Прихильники колишнього глави держави з числа місцевих жителів категорично відмовилися відпускати спецназівців до виконання своїх вимог: підключити електрику в селі Кой-Таш, відключену перед штурмом, і відновити телефонний зв'язок та інтернет.

Вони згодні були також звільнити співробітників спецназу, які знаходяться в особняку колишнього президента, в обмін на те, що міліція піде.

Станом на 3:00 за місцевим часом стало відомо, що співробітники міліції виїхали з Кой-Таша. Заступник міністра ВД Курсан Асанов вимагав відпустити шістьох працівників спецназу, проте місцеві жителі відмовилися відпускати їх до ранку. Всі спецслужби залишили територію Кой-Таша.

Прихильник екс-президента Равшан Джеенбеков закликав владу до спокою і пообіцяв, що всіх співробітників спецназу відпустять. За його словами, колишній президент зараз знаходиться в своїй кімнаті в будинку в Кой-Таші, з ним все в порядку.

Нагадаємо, при спробі силового захоплення колишнього президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва помер боєць спецназу. Він отримав поранення під час штурму. Медикам не вдалося його врятувати.