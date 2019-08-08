ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Атамбаєв заявив, що стріляв при спробі його затримання спецназом

Новини » Надзвичайні події    08.08.2019 - 12:15
Атамбаєв заявив, що стріляв при спробі його затримання спецназом
Фото: Аламазбек Атамбаєв (24 kz)

За його словами, він зробив кілька пострілів - "вгору, п’ять-шість разів"

Колишній президент Киргизстану Аламазбек Атамбаєв заявив, що під час штурму його резиденції, він стріляв. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За його словами, він зробив кілька пострілів - "вгору, п’ять-шість разів". Атамбаєв також поклав відповідальність за смерть бійця спецназу на нинішнього голову держави Сооронбая Жеенбекова.

"Рикошет був чи влучило, я не знаю, намагався ні в кого зі (спецназу) не влучати, але хтось їх весь час підштовхував вперед. Я відразу попереджав, що буду чинити опір. Відкрито кажу, щоб потім нікому з (моїх прихильників) це не вішали", - сказав він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Киргизії 7 серпня спецназ почав штурм резиденції колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Однак штурм був провалений. Прихильники Атамбаєва не пустили спецназ до будинку колишнього глави держави.

В результаті силової операції 52 людини отримали поранення. На тлі повідомлень про затримання Атамбаєва в його резиденції президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков перервав свою відпустку і скликав екстрене засідання Ради безпеки.

Число постраждалих при спробі затримання Атамбаєва перевищило 50 У Атамбаєва назвали умови звільнення заручників із спецназу
Новини України Киргизия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся