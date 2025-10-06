Штурм Константиновки провалился: пограничники разбили бронетехнику РФ (видео)

Украинские пограничники отбили российский штурм Константиновки. Враг пытался наступать с использованием танков и БМП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
Как отметили в ГПСУ, россияне попытались воспользоваться ухудшением погодных условий для захвата Константиновки. Они бросили на город танки, боевые машины десанта, боевые машины пехоты, МТ-ЛБ и не только.
"Удары FPV-дронами по вражеской технике были нанесены еще в самом начале штурма, после чего тяжелые бомберы добили бронетехнику врага, остановившихся в полях Донбасса", - рассказали в Госпогранслужбе.
В результате украинским защитникам удалось уничтожить:
Также они поразили:
Также пограничникам удалось обнаружить и уничтожить пушку, под прикрытием которой войска РФ проводили штурм.
К слову, только на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин заявлял, что его войска якобы зашли в Константиновку Донецкой области.
По его словам, этот город является одним из основных оборонительных рубежей Украины.