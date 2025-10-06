RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Штурм Константиновки провалился: пограничники разбили бронетехнику РФ (видео)

Иллюстративное фото: операторы дронов отбили штурм Константиновки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские пограничники отбили российский штурм Константиновки. Враг пытался наступать с использованием танков и БМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Как отметили в ГПСУ, россияне попытались воспользоваться ухудшением погодных условий для захвата Константиновки. Они бросили на город танки, боевые машины десанта, боевые машины пехоты, МТ-ЛБ и не только.

Но украинские операторы дронов из подразделения "Феникс" успешно атаковали все вражеские цели, не дав врагу продвинуться ни на метр. 

"Удары FPV-дронами по вражеской технике были нанесены еще в самом начале штурма, после чего тяжелые бомберы добили бронетехнику врага, остановившихся в полях Донбасса", - рассказали в Госпогранслужбе. 

В результате украинским защитникам удалось уничтожить:

  • один танк;
  • две боевых бронированных машины;
  • одну боевую машину пехоты. 

Также они поразили:

  • три танка;
  • четыре боевых бронированных машины;
  • одну боевую машину десанта;
  • один МТ-ЛБ. 

Также пограничникам удалось обнаружить и уничтожить пушку, под прикрытием которой войска РФ проводили штурм. 

Выдумки Путина о Константиновке

К слову, только на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин заявлял, что его войска якобы зашли в Константиновку Донецкой области.

По его словам, этот город является одним из основных оборонительных рубежей Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьДПСУКонстантиновкаВойска РФВойна в Украине