Штурм Костянтинівки провалився: прикордонники розбили бронетехніку РФ (відео)

Як зазначили в ДПСУ, росіяни спробували скористатися погіршенням погодних умов для захоплення Костянтинівки. Вони кинули на місто танки, бойові машини десанту, бойові машини піхоти, МТ-ЛБ і не тільки.



Але українські оператори дронів із підрозділу "Фенікс" успішно атакували всі ворожі цілі, не давши ворогу просунутися ні на метр.

"Удари FPV-дронами по ворожій техніці було завдано ще на самому початку штурму, після чого важкі бомбери добили бронетехніку ворога, яка зупинилася в полях Донбасу", - розповіли в Держприкордонслужбі.

У результаті українським захисникам вдалося знищити:

один танк;

дві бойові броньовані машини;

одну бойову машину піхоти.

Також вони вразили:

три танки;

чотири бойові броньовані машини;

одну бойову машину десанту;

один МТ-ЛБ.

Також прикордонникам вдалося виявити і знищити гармату, під прикриттям якої війська РФ проводили штурм.