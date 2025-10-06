UA

Штурм Костянтинівки провалився: прикордонники розбили бронетехніку РФ (відео)

Ілюстративне фото: оператори дронів відбили штурм Костянтинівки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські прикордонники відбили російський штурм Костянтинівки. Ворог намагався наступати з використанням танків і БМП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

Як зазначили в ДПСУ, росіяни спробували скористатися погіршенням погодних умов для захоплення Костянтинівки. Вони кинули на місто танки, бойові машини десанту, бойові машини піхоти, МТ-ЛБ і не тільки.

Але українські оператори дронів із підрозділу "Фенікс" успішно атакували всі ворожі цілі, не давши ворогу просунутися ні на метр.

"Удари FPV-дронами по ворожій техніці було завдано ще на самому початку штурму, після чого важкі бомбери добили бронетехніку ворога, яка зупинилася в полях Донбасу", - розповіли в Держприкордонслужбі.

У результаті українським захисникам вдалося знищити:

  • один танк;
  • дві бойові броньовані машини;
  • одну бойову машину піхоти.

Також вони вразили:

  • три танки;
  • чотири бойові броньовані машини;
  • одну бойову машину десанту;
  • один МТ-ЛБ.

Також прикордонникам вдалося виявити і знищити гармату, під прикриттям якої війська РФ проводили штурм.

Вигадки Путіна про Костянтинівку

До слова, лише минулого тижня російський диктатор Володимир Путін заявляв, що його війська нібито зайшли в Костянтинівку Донецької області.

За його словами, це місто є одним з основних оборонних рубежів України.

