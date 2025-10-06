Штурм Константиновки провалился: пограничники разбили бронетехнику РФ (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Как отметили в ГПСУ, россияне попытались воспользоваться ухудшением погодных условий для захвата Константиновки. Они бросили на город танки, боевые машины десанта, боевые машины пехоты, МТ-ЛБ и не только.



Но украинские операторы дронов из подразделения "Феникс" успешно атаковали все вражеские цели, не дав врагу продвинуться ни на метр.

"Удары FPV-дронами по вражеской технике были нанесены еще в самом начале штурма, после чего тяжелые бомберы добили бронетехнику врага, остановившихся в полях Донбасса", - рассказали в Госпогранслужбе.

В результате украинским защитникам удалось уничтожить:

один танк;

две боевых бронированных машины;

одну боевую машину пехоты.

Также они поразили:

три танка;

четыре боевых бронированных машины;

одну боевую машину десанта;

один МТ-ЛБ.

Также пограничникам удалось обнаружить и уничтожить пушку, под прикрытием которой войска РФ проводили штурм.