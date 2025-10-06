ua en ru
Штурм Константиновки провалился: пограничники разбили бронетехнику РФ (видео)

Константиновка, Понедельник 06 октября 2025 16:44
Штурм Константиновки провалился: пограничники разбили бронетехнику РФ (видео) Иллюстративное фото: операторы дронов отбили штурм Константиновки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские пограничники отбили российский штурм Константиновки. Враг пытался наступать с использованием танков и БМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Как отметили в ГПСУ, россияне попытались воспользоваться ухудшением погодных условий для захвата Константиновки. Они бросили на город танки, боевые машины десанта, боевые машины пехоты, МТ-ЛБ и не только.

Но украинские операторы дронов из подразделения "Феникс" успешно атаковали все вражеские цели, не дав врагу продвинуться ни на метр.

"Удары FPV-дронами по вражеской технике были нанесены еще в самом начале штурма, после чего тяжелые бомберы добили бронетехнику врага, остановившихся в полях Донбасса", - рассказали в Госпогранслужбе.

В результате украинским защитникам удалось уничтожить:

  • один танк;
  • две боевых бронированных машины;
  • одну боевую машину пехоты.

Также они поразили:

  • три танка;
  • четыре боевых бронированных машины;
  • одну боевую машину десанта;
  • один МТ-ЛБ.

Также пограничникам удалось обнаружить и уничтожить пушку, под прикрытием которой войска РФ проводили штурм.

Выдумки Путина о Константиновке

К слову, только на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин заявлял, что его войска якобы зашли в Константиновку Донецкой области.

По его словам, этот город является одним из основных оборонительных рубежей Украины.

