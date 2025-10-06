Штурм Костянтинівки провалився: прикордонники розбили бронетехніку РФ (відео)
Українські прикордонники відбили російський штурм Костянтинівки. Ворог намагався наступати з використанням танків і БМП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.
Як зазначили в ДПСУ, росіяни спробували скористатися погіршенням погодних умов для захоплення Костянтинівки. Вони кинули на місто танки, бойові машини десанту, бойові машини піхоти, МТ-ЛБ і не тільки.
Але українські оператори дронів із підрозділу "Фенікс" успішно атакували всі ворожі цілі, не давши ворогу просунутися ні на метр.
"Удари FPV-дронами по ворожій техніці було завдано ще на самому початку штурму, після чого важкі бомбери добили бронетехніку ворога, яка зупинилася в полях Донбасу", - розповіли в Держприкордонслужбі.
У результаті українським захисникам вдалося знищити:
- один танк;
- дві бойові броньовані машини;
- одну бойову машину піхоти.
Також вони вразили:
- три танки;
- чотири бойові броньовані машини;
- одну бойову машину десанту;
- один МТ-ЛБ.
Також прикордонникам вдалося виявити і знищити гармату, під прикриттям якої війська РФ проводили штурм.
Вигадки Путіна про Костянтинівку
До слова, лише минулого тижня російський диктатор Володимир Путін заявляв, що його війська нібито зайшли в Костянтинівку Донецької області.
За його словами, це місто є одним з основних оборонних рубежів України.