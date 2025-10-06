ua en ru
Пн, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Штурм Костянтинівки провалився: прикордонники розбили бронетехніку РФ (відео)

Костянтинівка, Понеділок 06 жовтня 2025 16:44
UA EN RU
Штурм Костянтинівки провалився: прикордонники розбили бронетехніку РФ (відео) Ілюстративне фото: оператори дронів відбили штурм Костянтинівки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські прикордонники відбили російський штурм Костянтинівки. Ворог намагався наступати з використанням танків і БМП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

Як зазначили в ДПСУ, росіяни спробували скористатися погіршенням погодних умов для захоплення Костянтинівки. Вони кинули на місто танки, бойові машини десанту, бойові машини піхоти, МТ-ЛБ і не тільки.

Але українські оператори дронів із підрозділу "Фенікс" успішно атакували всі ворожі цілі, не давши ворогу просунутися ні на метр.

"Удари FPV-дронами по ворожій техніці було завдано ще на самому початку штурму, після чого важкі бомбери добили бронетехніку ворога, яка зупинилася в полях Донбасу", - розповіли в Держприкордонслужбі.

У результаті українським захисникам вдалося знищити:

  • один танк;
  • дві бойові броньовані машини;
  • одну бойову машину піхоти.

Також вони вразили:

  • три танки;
  • чотири бойові броньовані машини;
  • одну бойову машину десанту;
  • один МТ-ЛБ.

Також прикордонникам вдалося виявити і знищити гармату, під прикриттям якої війська РФ проводили штурм.

Вигадки Путіна про Костянтинівку

До слова, лише минулого тижня російський диктатор Володимир Путін заявляв, що його війська нібито зайшли в Костянтинівку Донецької області.

За його словами, це місто є одним з основних оборонних рубежів України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область ДПСУ Константиновка Війська РФ Війна в Україні
Новини
"Фламінго" вже б’ють по Росії? Зеленський натякнув на удари українськими ракетами
"Фламінго" вже б’ють по Росії? Зеленський натякнув на удари українськими ракетами
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії