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Виновнику смертельного ДТП на остановке в Киеве объявили подозрение

17:30 19.08.2026 Ср
2 мин
Водитель потерял управление и влетел в толпу
aimg Сергей Козачук
Виновнику смертельного ДТП на остановке в Киеве объявили подозрение Фото: смертельное ДТП в Киеве (t.me/kyiv_pro_office)
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23-летнему водителю Volkswagen Golf, утром влетевшему в остановку общественного транспорта в Киевском Соломенском районе, объявили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали рокового ДТП

По данным следствия, подозреваемый двигался по полосе для общественного транспорта со стороны улицы Ереванской в направлении улицы Уманской.

При попытке перестроиться в другую полосу он задел едущий впереди маршрутный автобус "Богдан".

В результате столкновения легковушка потеряла управление и на скорости вылетел на остановку, где ждали транспорт люди.

Фото: смертельное ДТП в Киеве (t.me/kyiv_pro_office)

Правовые последствия для кормчего

Виновник аварии задержан на месте в порядке ст. 208 УПК РФ. По предварительным данным правоохранителей, наставник был трезвым.

Следователи квалифицировали его действия как нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилем на срок до 3 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что известно о ДТП в Соломенском районе

Напомним, что авария произошла утром 19 августа на одной из улиц Соломенского района Киева.

В результате бокового удара легковушка потеряла управление и на скорости вылетела на остановку, где находились люди. Поэтому в Киеве автомобиль на скорости влетел в остановку с людьми, что привело к гибели двух женщин в возрасте 35 и 52 лет, а также травмированию еще четырех человек.

Позже в патрульной полиции раскрыли новые детали расследования этого дела.

В частности, анализируя причины аварии, в полиции обратили внимание на важную деталь недопущения опасного вождения на дорогах столицы и адекватности наказания за подобные нарушения.

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