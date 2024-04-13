Штрафы на дороге. Сколько придется заплатить за популярные нарушения ПДД

Нарушение правил дорожного движения повышает риск возникновения ДТП и создает угрозу жизни автомобилистов и пешеходов. Чтобы усилить дисциплину на дорогах, в Украине введены штрафы для водителей.

РБК-Украина напоминает о самых распространенных нарушениях ПДД и какие штрафы придется заплатить за них.

При подготовке материала использовались: публикации Telegram-канала Патрульной полиции Киева и портала Патрульной полиции Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Правила дорожного движения.

Содержание:

Штрафы за превышение скорости

Наиболее опасным нарушением ПДД является превышение скорости движения транспортного средства.

Разрешенная скорость зависит от местности, по которой двигается авто:

в населенных пунктах – не более 50 км/ч;

в жилых и пешеходных зонах – до 20 км/ч;

вне населенных пунктов – до 90 км/ч;

за пределами населенных пунктов в случае отделения проезжих частей друг от друга посредством разделительной полосы – не более 110 км/ч;

на автомагистралях – максимально разрешенная скорость до 130 км/ч.

Стоит отметить, что с 1 апреля 2024 в Киеве на отдельных участках улиц разрешенную скорость увеличили с 50 км/ч до 80 км/ч, а в Днепре – до 70 км/ч. Полный список улиц опубликован в отдельном материале.

За нарушение скоростного режима предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:

превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч – 340 грн ;

; превышение более чем на 50 км/ч – 1700 грн.

В Патрульной полиции отмечают, что при выборе скорости движения водителю следует учитывать дорожную обстановку, особенности перевозимого груза, состояние транспортного средства.

Во время поездок в темное время суток и при плохой видимости скорость движения должна быть такой, чтобы автомобилист мог остановить машину в пределах видимости дороги.

Фото: скорость движения ограничена в населенных пунктах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, в Украине отменили временные рамки по необходимости постоянного включения ближнего света фар или ходовых огней при движении вне населенных пунктов. Если раньше правило действовало с 1 октября по 1 мая, теперь ходовые огни должны гореть в любое время года и суток.

Проезд на красный свет

Движение на красный свет светофора – одно из самых распространенных нарушений ПДД, которое создает угрозы безопасности для всех участников дорожного движения.

Красный цвет на светофоре запрещает проезд транспортных средств. Также запрещено двигаться, когда красный свет мигает, или есть два красных мигающих сигнала.

За нарушение водителям придется заплатить штраф в размере 510 грн.

Проезд по полосе для транспорта и остановка в запрещенном месте

Движение авто по полосе, предназначенной для проезда общественного транспорта, является нарушением и карается штрафом 680 грн. Также запрещено останавливаться на такой полосе.

Кроме того, запрещается стоянка авто на остановках общественного транспорта и возле них.

Фото: стоянка авто возле остановок запрещена (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ПДД отмечается, что остановка автомобилей запрещена ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет – ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон.

Административная ответственность за нарушение – штраф в размере 340 грн.

То же касается проезда и стоянки на полосах предназначенных для велосипедистов (отмечены специальным дорожным знаком). За нарушение грозит штраф 340 грн.

Проезд через двойную сплошную

Пересечение двойной сплошной линии дорожной разметки является нарушением ПДД и наказывается административной ответственностью в виде штрафа на сумму 340 грн.

В разделе "Дорожная разметка" ПДД Украины указано, что двойная сплошная линия под номером 1.3 используется для разделения направлений движения на дорогах, по меньшей мере двумя полосами движения в каждую сторону.

Штраф за не включенные поворотники

Водители должны своевременно информировать всех участников дорожного движения о намерении повернуть, совершить разворот или остановку.

Согласно правилам ПДД, водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления перед началом движения и остановкой, а также перед перестройкой, поворотом или разворотом.

Подавать сигнал поворотниками нужно заблаговременно до начала маневра (с учетом скорости движения), но не менее 50-100 м в населенных пунктах и 150-200 м вне их.

Фото: поворотники должны быть включены перед маневром (freepik.com)

Нарушение этого требования наказывается штрафом в размере 510 грн. Если не включенный поворотник привел к созданию аварийной ситуации, то есть другие участники дорожного движения вынуждены были резко изменить направление движения или скорость, ответственность усиливается и предусматривает штраф в размере 1445 грн.

Ремни безопасности и перевозка детей в авто

"Типичное" нарушение среди автомобилистов касается ремня безопасности.

В Патрульной полиции отмечают, что пристегиваться перед началом движения необходимо для защиты водителя и пассажиров от серьезных травм во время аварии.

За нарушение правил использования ремней безопасности грозит штраф в размере 510 грн.

Если в салоне авто находится ребенок ростом до 150 см, его нужно перевозить в специальных удерживающих системах (автокреслах или бустерах), которые позволяют пристегнуть маленького пассажира с помощью ремней безопасности.

За несоблюдение правил перевозки детей предусмотрены штрафы: впервые за год – 510 грн; повторное нарушение – 850 грн.