"Летние" правила для водителей, которые должен знать каждый

С наступлением теплого периода меняется ряд правил дорожного движения, однако в этом году водителей ожидают нововведения. К тому же, для безопасных и комфортных поездок в летний сезон стоит заранее подготовить и проверить состояние авто.

Подробнее об изменении правил для водителей – в материале РБК-Украина ниже.

Содержание:

Разрешенную скорость движения увеличили. Где и на сколько

С 1 апреля 2024 изменился скоростной режим для транспортных средств на отдельных участках дорог Киева и Днепра. Правило будет действовать более полугода – до 1 ноября.

Киев

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА определил 10 участков автодорог столицы, где можно двигаться со скоростью 80 км/ч.

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Приднепровское шоссе;

ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. М. Гринченко до Южного моста);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. Бажана от Южного мостового перехода до Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади к Днепровской Набережной);

просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Автодорога Р-69 (от ресторана "Яхта Киев" (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка у светофора).

Фото: в столице увеличили скорость движения на отдельных участках дорог (Виталий Носач, РБК-Украина)

Как отметили в КГГА, на этих улицах есть качественное дорожное покрытие, отбойники, надземные и подземные пешеходные переходы, что позволяет передвигаться быстро и безопасно.

На других участках дорог Киева скорость ограничена 50 км/ч.

Днепр

На следующих участках улиц и мостах Днепра разрешенную скорость движения увеличили до 70 км/ч:

ул. Набережная Заводская, за исключением участков:

в 200 м с обеих сторон от перекрестка с ул. Академика Павлова;

от выезда из шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий;

в 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с ул. Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена" и ул. Метростроевской);

ул. Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической);

шоссе Запорожское (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);

шоссе Донецкое, от перекрестка с ул. Березинской до дз 5.45 и 5.46 "Днепр";

ул. Солнечная Набережная от перекрестка с ул. Любарского к Усть-Самарскому мосту (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);

мост Центральный;

мост Кайдакский.

Включение ходовых огней. Отменят ли правило

Сезонное правило обязательно включать ходовые огни или ближний свет фар при езде за пределами населенных пунктов действовало круглосуточно с 1 октября по 1 мая. Световой день в этот период короткий. К тому же погодные условия часто неблагоприятны (снижена видимость из-за тумана, дождя, снега), поэтому включенные ходовые огни делают автомобиль более заметным для участников дорожного движения, что снижает риск ДТП.

С 1 мая 2024 указанное правило должны были отменить, однако в прошлом году Кабмин принял изменения Правил дорожного движения.

Теперь за пределами населенных пунктов авто должно двигаться с включенными ходовыми огнями в любое время суток и года. В случае отсутствия ходовых огней в конструкции транспортного средства, авто должно двигаться с включенным ближним светом фар.

Фото: ходовые огни должны быть включены в любое время года и суток (freepik.com)

Как объяснили в Патрульной полиции, такая практика хорошо себя зарекомендовала в странах ЕС. Благодаря использованию дневных ходовых огней количество ДТП в светлое время суток снизилось на 10-15%.

"Переобуть" и защититься от насекомых. Как подготовить авто к лету

Одна из главных задач для водителей с наступлением весны – смена зимней "резины" на авто. Шины, предназначенные для вождения в холодную погоду, изготовлены из более мягкой резины, поэтому с повышением температуры их эксплуатационные качества ухудшаются, покрышки быстро стираются.

Эксперты рекомендуют "переобувать" авто, когда температура воздуха будет стабильно превышать +10 градусов.

Необходимость замены шин пока не регулируется законом, но вскоре это правило может оказаться обязательным для украинских водителей.

В Верховной раде 20 февраля зарегистрировали законопроект №11029 об усилении ответственности в сфере безопасности дорожного движения. В случае его принятия в Украине станет обязательным использование зимней "резины" для транспортных средств в холодный период года.

В законопроекте предлагается установить административную ответственность за управление авто, оборудованное шинами не по сезону:

за первое нарушение – штраф в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан ( 1 700 грн );

); за повторное нарушение – от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов (3 400-8 500 грн) с лишением права управления транспортными средствами от 3 до 6 месяцев.

Стоит отметить, что документ еще находится на стадии рассмотрения профильным комитетом.

Фото: замена покрышек может скоро стать обязательной для водителей (freepik.com)

Кроме замены покрышек к лету, эксперты советуют проверить систему охлаждения в авто и убедиться, что кондиционер работает должным образом.

Также стоит позаботиться о замене омывателя для стекла на летний, который очищает от пыли и грязи, а также следов от насекомых.

Дополнительно для очистки фар, стекла и кузова транспортного средства можно приобрести средство "Антимошка". Оно убирает следы от насекомых, жирные пятна и даже частицы битума.