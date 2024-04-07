"Летние" правила для водителей, которые должен знать каждый
С наступлением теплого периода меняется ряд правил дорожного движения, однако в этом году водителей ожидают нововведения. К тому же, для безопасных и комфортных поездок в летний сезон стоит заранее подготовить и проверить состояние авто.
Подробнее об изменении правил для водителей – в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке использовались: публикации КГГА, Telegram-канал первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, законопроект №11029, Telegram-канал Патрульной полиции Украины.
Содержание:
- Разрешенную скорость движения увеличили. Где и на сколько
- Включение ходовых огней. Отменят ли правило
- "Переобуть" и защититься от насекомых. Как подготовить авто к лету
Разрешенную скорость движения увеличили. Где и на сколько
С 1 апреля 2024 изменился скоростной режим для транспортных средств на отдельных участках дорог Киева и Днепра. Правило будет действовать более полугода – до 1 ноября.
Киев
Департамент транспортной инфраструктуры КГГА определил 10 участков автодорог столицы, где можно двигаться со скоростью 80 км/ч.
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
- Приднепровское шоссе;
- ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. М. Гринченко до Южного моста);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- просп. Бажана от Южного мостового перехода до Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади к Днепровской Набережной);
- просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
- просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
- просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Автодорога Р-69 (от ресторана "Яхта Киев" (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка у светофора).
Фото: в столице увеличили скорость движения на отдельных участках дорог (Виталий Носач, РБК-Украина)
Как отметили в КГГА, на этих улицах есть качественное дорожное покрытие, отбойники, надземные и подземные пешеходные переходы, что позволяет передвигаться быстро и безопасно.
На других участках дорог Киева скорость ограничена 50 км/ч.
Днепр
На следующих участках улиц и мостах Днепра разрешенную скорость движения увеличили до 70 км/ч:
- ул. Набережная Заводская, за исключением участков:
- в 200 м с обеих сторон от перекрестка с ул. Академика Павлова;
- от выезда из шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий;
- в 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с ул. Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена" и ул. Метростроевской);
- ул. Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической);
- шоссе Запорожское (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);
- шоссе Донецкое, от перекрестка с ул. Березинской до дз 5.45 и 5.46 "Днепр";
- ул. Солнечная Набережная от перекрестка с ул. Любарского к Усть-Самарскому мосту (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);
- мост Центральный;
- мост Кайдакский.
Включение ходовых огней. Отменят ли правило
Сезонное правило обязательно включать ходовые огни или ближний свет фар при езде за пределами населенных пунктов действовало круглосуточно с 1 октября по 1 мая. Световой день в этот период короткий. К тому же погодные условия часто неблагоприятны (снижена видимость из-за тумана, дождя, снега), поэтому включенные ходовые огни делают автомобиль более заметным для участников дорожного движения, что снижает риск ДТП.
С 1 мая 2024 указанное правило должны были отменить, однако в прошлом году Кабмин принял изменения Правил дорожного движения.
Теперь за пределами населенных пунктов авто должно двигаться с включенными ходовыми огнями в любое время суток и года. В случае отсутствия ходовых огней в конструкции транспортного средства, авто должно двигаться с включенным ближним светом фар.
Фото: ходовые огни должны быть включены в любое время года и суток (freepik.com)
Как объяснили в Патрульной полиции, такая практика хорошо себя зарекомендовала в странах ЕС. Благодаря использованию дневных ходовых огней количество ДТП в светлое время суток снизилось на 10-15%.
"Переобуть" и защититься от насекомых. Как подготовить авто к лету
Одна из главных задач для водителей с наступлением весны – смена зимней "резины" на авто. Шины, предназначенные для вождения в холодную погоду, изготовлены из более мягкой резины, поэтому с повышением температуры их эксплуатационные качества ухудшаются, покрышки быстро стираются.
Эксперты рекомендуют "переобувать" авто, когда температура воздуха будет стабильно превышать +10 градусов.
Необходимость замены шин пока не регулируется законом, но вскоре это правило может оказаться обязательным для украинских водителей.
В Верховной раде 20 февраля зарегистрировали законопроект №11029 об усилении ответственности в сфере безопасности дорожного движения. В случае его принятия в Украине станет обязательным использование зимней "резины" для транспортных средств в холодный период года.
В законопроекте предлагается установить административную ответственность за управление авто, оборудованное шинами не по сезону:
- за первое нарушение – штраф в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1 700 грн);
- за повторное нарушение – от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов (3 400-8 500 грн) с лишением права управления транспортными средствами от 3 до 6 месяцев.
Стоит отметить, что документ еще находится на стадии рассмотрения профильным комитетом.
Фото: замена покрышек может скоро стать обязательной для водителей (freepik.com)
Кроме замены покрышек к лету, эксперты советуют проверить систему охлаждения в авто и убедиться, что кондиционер работает должным образом.
Также стоит позаботиться о замене омывателя для стекла на летний, который очищает от пыли и грязи, а также следов от насекомых.
Дополнительно для очистки фар, стекла и кузова транспортного средства можно приобрести средство "Антимошка". Оно убирает следы от насекомых, жирные пятна и даже частицы битума.
Более подробно о том, как подготовить авто к теплому времени года можно прочесть в отдельном материале РБК-Украина.
Ранее мы также писали о самых распространенных нарушениях ПДД, за которые штрафуют украинских водителей.