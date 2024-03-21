Штраф за превышение скорости: сколько гривен нужно заплатить и как сэкономить

Штраф за превышение скорости – самый распространенный вид нарушений ПДД в Украине. Лучше бы нам этими тарифами никогда не интересоваться, но... Сколько придется платить и можно ли как-то сэкономить?

Нарушение п.12 "Скорость движения" - одно из самых интересных в ПДД Украины с точки зрения наказания. С одной стороны, водителю как бы оставлена возможность существенно сэкономить, а с другой – тарифы и условия оплаты таковы, что иногда и беспокоиться об экономии нет смысла. Но ведь не все варианты так просты.

Штраф со скидкой

Чаще всего в 2024 году украинский водитель "ловится" с превышением скорости "благодаря" камерам фиксации правонарушений. Это может произойти почти на каждом шагу, ведь сеть камер охватывает практически всю территорию страны. Однако с другой стороны именно на камере можно сэкономить.

Когда водитель получает постановление о наложении на него штрафа за превышение скорости (по почте, в "Дії" или в кабинете на сайте ГСЦ МВД), ему дается десять суток на уплату штрафа. Срок сжатый, но если его не нарушить, тариф будет льготный – со скидкой 50% (согласно ст.300-1 КУоАП). Но эти 10 дней можно использовать с другой пользой – чтобы оспорить указанное постановление. Это можно сделать в суде или высшем органе полиции, то есть у высшего должностного лица. Причем опытные юристы говорят, что в действительности может помочь только суд.

Полный, без скидки, штраф за превышение составляет 340 грн, 1700 грн или 3400 грн, в зависимости, на сколько километров превышен установленный лимит скорости и имело нарушение тяжелые последствия. Таким образом, если не начинать судебные тяжбы и сразу направиться в банк или интернет-банкинг, можно отделаться даже символическими 170 гривнами.

А если этого не сделать, будьте готовы, что включится счетчик – причем чуть ли не в буквальном смысле. Неуплаченный штраф через 10 дней передается государственной исполнительной службы. Инспекторы которой, скорее всего, тут же арестуют счета и имущество нарушителя и начнут предпринимать попытки в течение 30 дней взыскать с него уже как минимум 1050 грн – то есть к самому штрафу будут добавлены так называемые ”исполнительные расходы”.

Обжалование штрафа "от камеры" в суде

Теоретически обжалование штрафа за превышение скорости в суде может свести наказание почти до нуля в денежном выражении. Если удастся доказать, что штраф был наложен безосновательно, уплачивать его не придется и судебные сборы гражданину будут возвращены. Но ведь понятно, что гарантий победы в суде никто не даст.

Здесь следует напомнить, что судебный сбор за обращение в суд первой инстанции с иском об отмене постановления о штрафе составляет 537 грн. Если решение первой инстанции вам не понравится, можно будет подать апелляцию, но тут судебный сбор будет уже 805 грн. Если вдруг и здесь штраф не отменят, следующее кассационное обжалование обойдется водителю дополнительных 1074 грн.

И, пожалуй, для большинства автомобилистов будет еще одна статья расходов – на адвоката, который поможет правильно составить иски. Таким образом, попытка сэкономить на штрафе в 170 – 1700 грн в случае неудачи в суде может вылиться в напрасные расходы более 2000 грн.

Обжалование штрафа от полицейских

Картина с обжалованием постановления от патрульных существенно отличается. В первую очередь, при оформлении нарушения полицейским-человеком на уплату штрафа отведено 15 суток (согласно ст.307 КУоАП). К тому же скидки уже не предусмотрены.

Если будет желание обжаловать постановление, оформленное патрульными, уплачивать штраф не следует, пока не появится решение суда (или ответ от полицейского начальства, которому вы пожаловались вместо суда). Кстати, ответчиком в иске указывается не персонально сотрудник, писавший постановление (но его данные все равно нужны), а орган Национальной полиции, к которому он приписан.

Если все сложится удачно и обжалуемое постановление о штрафе будет признано противоправным, позаботьтесь о своевременном получении решения об отмене постановления. Официально оно должно отправляться истцу обычной почтой или, как указано в законе, "средствами электронной связи".

Если коротко

Самый простой способ сэкономить на штрафах – не нарушать правила. Увы, есть достаточно причин, чтобы это иногда случалось. И тогда нужно отбросить эмоции и брать карандаш в руки (калькулятор тоже подойдет). И учитывать не только сумму штрафа, но и стоимость своего времени, и топливо на поездки по судам и конторам, и услуги адвоката. Конечно, остается еще известная формулировка "дело принципа" – ну что ж, идею справедливости действительно не оценить никакими деньгами. В таком случае позволим себе только один совет: при поддержке профессионального юриста судиться с государством будет гораздо проще.