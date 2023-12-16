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Камеры фотофиксации нарушений ПДД в Украине: как работают и за что штрафуют

Суббота 16 декабря 2023 07:45
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Камеры фотофиксации нарушений ПДД в Украине: как работают и за что штрафуют Фото: как работают камеры фотофиксации нарушений ПДД в Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Камеры автоматической фиксации нарушений ПДД – эффективный инструмент наведения порядка на дорогах. И не менее эффективный инструмент опустошения кошелька водителя – как злостного нарушителя, так и просто не совсем внимательного драйвера. Полезно знать главные принципы работы этих камер.

О том, как работает система автоматической фиксации нарушений ПДД, читайте в материале РБК-Украина.

В ходе подготовки статьи были использованы публикации издания "Автоцентр", а также портала МВД Украины.

Единую систему автоматической фиксации нарушений ПДД в Украине запустили еще в июне 2020 года. В первый период войны ее выключали, но в 2023 г. система вновь заработала в полную силу. Возобновили работу не все старые камеры, но кроме того запустили несколько десятков новых. По последним данным, всего в Украине задействовано 215 таких камер.

Где расположены камеры фотофиксации

Расположение камер никогда не было секретом, ведь полиция декларирует, что главное – не наказать нарушителя, а предотвратить нарушение и беды, которые из-за него могут произойти. Список всех камер находится в открытом доступе, например, на официальном сайте украинского МВД. Приблизительно половина из них расположена в 23 больших и малых городах, остальные – на дорогах государственного значения. Камеры установлены в местах концентрации ДТП, согласно закону водителя о наличии камеры предупреждает соответствующий знак.

Какие нарушения фиксируют камеры

С самого начала своей работы и по сей день камеры на украинских дорогах автоматически отслеживают лишь превышение скорости. Каждая камера знает, какой лимит установлен на доверенном ей участке, и автоматически обнаруживает все машины, которые его превышают на определенную величину (сегодня это +20 км/ч).

Кроме того, с самого начала создатели комплекса заявляли, что со временем его можно будет настроить и на выявлении других нарушений:

  • проезд на запрещающий сигнал светофора;
  • нарушение правил остановки и стоянки, в том числе на полосе движения общественного транспорта;
  • движение по встречной полосе движения;
  • нарушение правил проезда железнодорожных переездов;
  • движение по тротуару.

Но сегодня эти опции не активированы. Судя по всему, в ближайшее время этого не произойдет и единственным нарушением, за которое может наказать система фотофиксации, останется превышение скорости. Правда, есть одно исключение: еще до войны одну пару камер на бульв. Михновского (бывший бульв. Дружбы народов) в Киеве научили отслеживать нарушителей на полосе общественного транспорта.

Камеры фотофиксации нарушений ПДД в Украине: как работают и за что штрафуют

Как работает камера фиксации

Все технические подробности представители МВД официально не раскрывают, но на основании информации из открытых источников можно сделать некоторые выводы.

Так, камера охватывает зону дороги в 50 – 70 м в длину и 10 – 11 м в ширину – то есть не более трех полос. Камера постоянно смотрит перед собой и когда ловит в кадре объект, превышающий действующий лимит на 21 км/ч, начинает записывать видео. А когда объектив наводит лучшую резкость на номерной знак, делается и фотокадр.

Кто выписывает штраф

Сделанное камерой фото является сигналом о нарушении Правил, он поступает в аналитический центр МВД, где запускается алгоритм наказания. Система самостоятельно находит автомобиль в базе, сверяет с государственным номерным знаком его модель, цвет и VIN. Здесь же система устанавливает собственника, и составляет на него имя постановление о наложении административного взыскания.

После этого инспектор патрульной полиции, которых дежурит в аналитическом центре целая бригада, проверяет этот документ на предмет соответствия данных, в первую очередь автомобиля. Если с этим все хорошо, письмо распечатывается и по почте отправляется по месту регистрации (прописки) юридического владельца. Но сначала информация о наложенном штрафе появляется в личном кабинете водителя в сервисном центре МВД и в “Дії”. К сообщению прилагается фото и короткое видео (в виде QR-ссылки) с автомобилем в момент нарушения.

Камеры фотофиксации нарушений ПДД в Украине: как работают и за что штрафуют

На кого выписывают штраф

Особо отмечаем, что постановление о взыскании штрафа выписывается именно на владельца транспортного средства, а не на водителя, который в момент нарушения находился за рулем. Об этом следует помнить тем, кто имеет авто, которым пользуется несколько человек. Если автомобиль зарегистрирован на предприятие, система обращается в единый реестр юридических лиц и штраф выписывается на руководителя АТП.

Когда работают камеры

Камеры, задействованные в общеукраинской системе фиксации нарушений ПДД, работают и ночью, помогая себе вспышкой. Всерьез помешать им могут разве что погодные условия, когда видимость в принципе ограничена: в густой туман, снегопад, обильный ливень камеры работать будут, но прочитаются ли номера на полученном фото, не факт.

Какой размер штрафа с камер фотофиксации

Согласно действующему в 2023 году Кодексу об административных правонарушениях (КУоАП) размер штрафа за превышение скорости начинается с 340 грн. – за превышение более чем на 20 км/ч. Если превышение более 50 км/ч, наказание составляет 1700 грн.

Интересно, что для "выписанных" камерами штрафов есть буквально скидка в 50%: если оплатить в течение 10 дней после получения уведомления о штрафе, то его сумма будет вдвое меньше. Ну а если задержать оплату более чем на 30 дней, нарушителем займется исполнительная служба со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Камеры фотофиксации нарушений ПДД в Украине: как работают и за что штрафуют

Если коротко

По данным Национальной полиции, за первые полтора года работы камер фотофиксации число аварий, в которых есть раненые или погибшие, уменьшилось на 65%. Так что хоть нас часто и донимает этот строгий контроль, спасенные тысячи жизней достойны любых неудобств. Тем более что от тяжелых ДТП не застрахован никто из нас.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало о том, как работает автопилот в современном автомобиле.

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