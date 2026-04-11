RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Штрафы до 12 тысяч гривен: где в Украине чаще всего жалуются на языковые нарушения

08:00 11.04.2026 Сб
2 мин
В каком случае "светит" самый большой штраф?
aimg Василина Копытко
В случае нарушения языкового закона гражданам нужно подать жалобу в Офис омбудсмена (фото: Freepik)

С начала 2026 года в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка поступили сотни обращений о нарушении языкового законодательства. Больше всего жалоб зафиксировано в столице и прифронтовых областях.

Об этом РБК-Украина сообщили в Офисе языкового омбудсмена.

Главное:

  • Больше всего языковых нарушений зафиксировано в Киеве (202 обращения).
  • В антирейтинг попали Николаевская (88), Харьковская (75) и Днепропетровская (50) области.
  • За первое нарушение закон предусматривает предупреждение или штраф до 5 100 грн.
  • Повторное игнорирование норм в течение года обойдется нарушителю в сумму до 11 900 грн.

Где больше всего жалоб

За период с 1 января по 18 марта 2026 года в офис Языкового омбудсмена поступило сотни жалоб. Больше всего обращений:

  • Киев - 202;
  • Николаевская область - 88;
  • Харьковская - 75;
  • Днепропетровская - 50.

Особое внимание привлекает сфера образования - зафиксировано 28 обращений о нарушениях в учебных заведениях.

Какая ответственность ждет нарушителей

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за несоблюдение требований Закона по применению государственного языка предусмотрены следующие санкции:

  • Первое нарушение: предупреждение или штраф от 3 400 до 5 100 грн.
  • Повторное нарушение (в течение года): штраф от 8 500 до 11 900 грн.

Уполномоченный напоминает, что каждый гражданин может обратиться с жалобой, если ему отказывают в предоставлении информации или услуг на государственном языке.

"Каждый гражданин имеет право подать жалобу, если официальные документы составлены с нарушением стандартов государственного языка, при условии, что заявитель имеет мотивированные основания считать, что это было сделано намеренно", - заявляют в Офисе языкового омбудсмена.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Языковой омбудсменШтрафыЯзыковой закон