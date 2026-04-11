Штрафи до 12 тисяч гривень: де в Україні найчастіше скаржаться на мовні порушення

Від початку 2026 року до Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови надійшли сотні звернень щодо порушення мовного законодавства. Найбільше скарг зафіксовано у столиці та прифронтових областях.
Про це РБК-Україна повідомили в Офісі мовного омбудсмена.
Головне:
За період з 1 січня по 18 березня 2026 року до офісу Мовного омбудсмена надійшло сотні скарг. Найбільше звернень:
Окрему увагу привертає сфера освіти - зафіксовано 28 звернень щодо порушень у закладах освіти.
Згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, за недотримання вимог Закону щодо застосування державної мови передбачені такі санкції:
Уповноважений нагадує, що кожен громадянин може звернутися зі скаргою, якщо йому відмовляють у наданні інформації чи послуг державною мовою.
"Кожен громадянин має право подати скаргу, якщо офіційні документи складені з порушенням стандартів державної мови, за умови, що заявник має вмотивовані підстави вважати, що це було зроблено навмисно", - заявляють в Офісі мовного омбудсмена.
