Штрафы до 12 тысяч гривен: где в Украине чаще всего жалуются на языковые нарушения

С начала 2026 года в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка поступили сотни обращений о нарушении языкового законодательства. Больше всего жалоб зафиксировано в столице и прифронтовых областях.

Об этом РБК-Украина сообщили в Офисе языкового омбудсмена.

Где больше всего жалоб

За период с 1 января по 18 марта 2026 года в офис Языкового омбудсмена поступило сотни жалоб. Больше всего обращений:

Киев - 202;

Николаевская область - 88;

Харьковская - 75;

Днепропетровская - 50.

Особое внимание привлекает сфера образования - зафиксировано 28 обращений о нарушениях в учебных заведениях.

Какая ответственность ждет нарушителей

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за несоблюдение требований Закона по применению государственного языка предусмотрены следующие санкции:

Первое нарушение: предупреждение или штраф от 3 400 до 5 100 грн.

предупреждение или штраф от 3 400 до 5 100 грн. Повторное нарушение (в течение года): штраф от 8 500 до 11 900 грн.

Уполномоченный напоминает, что каждый гражданин может обратиться с жалобой, если ему отказывают в предоставлении информации или услуг на государственном языке.

"Каждый гражданин имеет право подать жалобу, если официальные документы составлены с нарушением стандартов государственного языка, при условии, что заявитель имеет мотивированные основания считать, что это было сделано намеренно", - заявляют в Офисе языкового омбудсмена.