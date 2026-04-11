ua en ru
Сб, 11 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Штрафы до 12 тысяч гривен: где в Украине чаще всего жалуются на языковые нарушения

08:00 11.04.2026 Сб
2 мин
В каком случае "светит" самый большой штраф?
Василина Копытко
В случае нарушения языкового закона гражданам нужно подать жалобу в Офис омбудсмена

С начала 2026 года в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка поступили сотни обращений о нарушении языкового законодательства. Больше всего жалоб зафиксировано в столице и прифронтовых областях.

Об этом РБК-Украина сообщили в Офисе языкового омбудсмена.

Читайте также: Штрафы за нарушение языкового закона предлагают увеличить: что может измениться

Главное:

  • Больше всего языковых нарушений зафиксировано в Киеве (202 обращения).
  • В антирейтинг попали Николаевская (88), Харьковская (75) и Днепропетровская (50) области.
  • За первое нарушение закон предусматривает предупреждение или штраф до 5 100 грн.
  • Повторное игнорирование норм в течение года обойдется нарушителю в сумму до 11 900 грн.

Где больше всего жалоб

За период с 1 января по 18 марта 2026 года в офис Языкового омбудсмена поступило сотни жалоб. Больше всего обращений:

  • Киев - 202;
  • Николаевская область - 88;
  • Харьковская - 75;
  • Днепропетровская - 50.

Особое внимание привлекает сфера образования - зафиксировано 28 обращений о нарушениях в учебных заведениях.

Какая ответственность ждет нарушителей

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за несоблюдение требований Закона по применению государственного языка предусмотрены следующие санкции:

  • Первое нарушение: предупреждение или штраф от 3 400 до 5 100 грн.
  • Повторное нарушение (в течение года): штраф от 8 500 до 11 900 грн.

Уполномоченный напоминает, что каждый гражданин может обратиться с жалобой, если ему отказывают в предоставлении информации или услуг на государственном языке.

"Каждый гражданин имеет право подать жалобу, если официальные документы составлены с нарушением стандартов государственного языка, при условии, что заявитель имеет мотивированные основания считать, что это было сделано намеренно", - заявляют в Офисе языкового омбудсмена.

Читайте также о том, где чаще всего жаловались на нарушение языкового закона в 2025-м.

Ранее мы писали, где искать обновленный текст Украинского правописания, который в этом году признали государственным стандартом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Языковой омбудсмен Штрафы Языковой закон
Новости
Трамп намерен массово помиловать своих сотрудников перед уходом с поста, - WSJ
