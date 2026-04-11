Штрафи до 12 тисяч гривень: де в Україні найчастіше скаржаться на мовні порушення

Від початку 2026 року до Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови надійшли сотні звернень щодо порушення мовного законодавства. Найбільше скарг зафіксовано у столиці та прифронтових областях.

Про це РБК-Україна повідомили в Офісі мовного омбудсмена.

Де найбільше скарг

За період з 1 січня по 18 березня 2026 року до офісу Мовного омбудсмена надійшло сотні скарг. Найбільше звернень:

Київ - 202;

Миколаївська область - 88;

Харківська - 75;

Дніпропетровська - 50.

Окрему увагу привертає сфера освіти - зафіксовано 28 звернень щодо порушень у закладах освіти.

Яка відповідальність чекає на порушників

Згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, за недотримання вимог Закону щодо застосування державної мови передбачені такі санкції:

Перше порушення: попередження або штраф від 3 400 до 5 100 грн.

попередження або штраф від 3 400 до 5 100 грн. Повторне порушення (протягом року): штраф від 8 500 до 11 900 грн.

Уповноважений нагадує, що кожен громадянин може звернутися зі скаргою, якщо йому відмовляють у наданні інформації чи послуг державною мовою.

"Кожен громадянин має право подати скаргу, якщо офіційні документи складені з порушенням стандартів державної мови, за умови, що заявник має вмотивовані підстави вважати, що це було зроблено навмисно", - заявляють в Офісі мовного омбудсмена.