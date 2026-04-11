Штрафи до 12 тисяч гривень: де в Україні найчастіше скаржаться на мовні порушення

08:00 11.04.2026 Сб
У якому випадку "світить" найбільший штраф?
aimg Василина Копитко
У разі порушення мовного закону громадянам потрібно подати скаргу до Офісу омбудсмена (фото: Freepik)

Від початку 2026 року до Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови надійшли сотні звернень щодо порушення мовного законодавства. Найбільше скарг зафіксовано у столиці та прифронтових областях.

Про це РБК-Україна повідомили в Офісі мовного омбудсмена.

Читайте також: Штрафи за порушення мовного закону пропонують збільшити: що може змінитися

Головне:

  • Найбільше мовних порушень зафіксовано у Києві (202 звернення).
  • До антирейтингу потрапили Миколаївська (88), Харківська (75) та Дніпропетровська (50) області.
  • За перше порушення закон передбачає попередження або штраф до 5 100 грн.
  • Повторне ігнорування норм протягом року обійдеться порушнику у суму до 11 900 грн.

Де найбільше скарг

За період з 1 січня по 18 березня 2026 року до офісу Мовного омбудсмена надійшло сотні скарг. Найбільше звернень:

  • Київ - 202;
  • Миколаївська область - 88;
  • Харківська - 75;
  • Дніпропетровська - 50.

Окрему увагу привертає сфера освіти - зафіксовано 28 звернень щодо порушень у закладах освіти.

Яка відповідальність чекає на порушників

Згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, за недотримання вимог Закону щодо застосування державної мови передбачені такі санкції:

  • Перше порушення: попередження або штраф від 3 400 до 5 100 грн.
  • Повторне порушення (протягом року): штраф від 8 500 до 11 900 грн.

Уповноважений нагадує, що кожен громадянин може звернутися зі скаргою, якщо йому відмовляють у наданні інформації чи послуг державною мовою.

"Кожен громадянин має право подати скаргу, якщо офіційні документи складені з порушенням стандартів державної мови, за умови, що заявник має вмотивовані підстави вважати, що це було зроблено навмисно", - заявляють в Офісі мовного омбудсмена.

Читайте також про те, де найчастіше скаржились на порушення мовного закону у 2025-му.

Раніше ми писали, де шукати оновлений текст Українського правопису, який цьогоріч визнали державним стандартом.

Трамп має намір масово помилувати своїх співробітників перед відходом із посади, - WSJ
100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій