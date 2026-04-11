Штрафи до 12 тисяч гривень: де в Україні найчастіше скаржаться на мовні порушення
Від початку 2026 року до Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови надійшли сотні звернень щодо порушення мовного законодавства. Найбільше скарг зафіксовано у столиці та прифронтових областях.
Про це РБК-Україна повідомили в Офісі мовного омбудсмена.
Головне:
- Найбільше мовних порушень зафіксовано у Києві (202 звернення).
- До антирейтингу потрапили Миколаївська (88), Харківська (75) та Дніпропетровська (50) області.
- За перше порушення закон передбачає попередження або штраф до 5 100 грн.
- Повторне ігнорування норм протягом року обійдеться порушнику у суму до 11 900 грн.
Де найбільше скарг
За період з 1 січня по 18 березня 2026 року до офісу Мовного омбудсмена надійшло сотні скарг. Найбільше звернень:
- Київ - 202;
- Миколаївська область - 88;
- Харківська - 75;
- Дніпропетровська - 50.
Окрему увагу привертає сфера освіти - зафіксовано 28 звернень щодо порушень у закладах освіти.
Яка відповідальність чекає на порушників
Згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, за недотримання вимог Закону щодо застосування державної мови передбачені такі санкції:
- Перше порушення: попередження або штраф від 3 400 до 5 100 грн.
- Повторне порушення (протягом року): штраф від 8 500 до 11 900 грн.
Уповноважений нагадує, що кожен громадянин може звернутися зі скаргою, якщо йому відмовляють у наданні інформації чи послуг державною мовою.
"Кожен громадянин має право подати скаргу, якщо офіційні документи складені з порушенням стандартів державної мови, за умови, що заявник має вмотивовані підстави вважати, що це було зроблено навмисно", - заявляють в Офісі мовного омбудсмена.
